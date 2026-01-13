Қазақстанда тұрғын үй бағасын тұрақтандыру ұсынылды
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2026 жылғы 13 қаңтарда Өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Қуаныш Қажкенов Үкіметтегі баспасөз конференциясында Қазақстандағы тұрғын үй бағасын тұрақтандыру жолдарын түсіндірді.
Вице-министрдің айтуынша, министрлік тек жалдамалы тұрғын үй бағасын реттейді, ал нарықтағы бағалар сұраныс пен ұсынысқа бағынады.
"Біз тұрғын үй бағасын тұрақтандырудың жеке тетіктерін қарастырып жатырмыз. Қазіргі уақытта Құрылыс істері комитетімен бірлесіп, пәтер бағасын тікелей тұрғын үй-комбинаттары арқылы бекіту мүмкіндігін зерттеп жатырмыз. Осындай комбинаттар әр өңірде бар, және алдын ала белгілі көлемде тұрғын үйге (офтейк-контракттар арқылы) келісімшарт жасалса, бағаны 2–3 жылға бекітуге болады", – деді Қажкенов.
Ол атап өткендей, бұл жағдайда комбинат өзіне 2–3 жылға жұмыс көлемі бар екенін біліп, тұрғын үй бағасын үлкен сметалық нормаларды ескере отырып бекіте алады. Кейін олар осы шеңберде өңірлерде әртүрлі нысандарды жүзеге асыра алады.
Вице-министр бұл жоспарлар әзірде қарастырылып жатқанын және қосымша ақпарат кейін берілетінін айтты.
Еске салсақ, 2026 жылы Қазақстандағы жаңа тұрғын үй нарығы жоғары белдеуде басталды – шаршы метрдің құны өсіп жатыр, кейбір өңірлерде баға төтенше деңгейде көтерілді.
