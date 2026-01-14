Павлодар облысында өткен жылы алимент төлеуден жалтарған 247 борышкер анықталды
2025 жылдың қорытындысы бойынша полиция қызметкерлері алимент төлемеген 247 борышкерді анықтады. Алимент төлемейтіндер тек әкелер ғана емес. Өз балаларының тағдырына бейжай қарайтын аналар да бар.
Мәселен, полиция қызметкерлері 2021 жылдың желтоқсан айынан бері өз баласына 4,5 млн теңгеге жуық қарызы жиналған, облыс орталығының 25 жастағы тұрғынының жүрген жерін анықтады. Ол бұрын іздеуде болған.
Полицияда өткен жылы жүргізілген жедел-іздестіру іс-шаралары нәтижесінде алимент бойынша қарызы бар азаматтарға тиесілі 41 автокөлік анықталғанын атап өтті. Барлық автокөлік арнайы айып тұрағына қойылды. Сонымен қатар алимент бойынша борышкерлердің көліктері туралы мәліметтер "Кибершериф" және "Мерген" автоматтандырылған жүйелеріне енгізіледі.
Айта кету керек, борышкердің жүрген жерін анықтау – бұл алимент қарызын өндіріп алу дегенді білдірмейді. Полицияның өкілеттігі іздеуде жүрген тұлғаның орналасқан жерін анықтап, оны сот орындаушысына келуге міндеттеумен шектеледі.
Алиментті өндіру сот органдары арқылы жүзеге асырылады. Егер көші-қон қызметі бір ай ішінде алимент борышкерінің орналасқан жерін анықтай алмаса, талапкердің өтініші негізінде тиісті құжат беріледі.
Осы құжат негізінде борышкерді іздестіру кезеңінде балаларды асырауға арналған уақытша жәрдемақыны әлеуметтік қамсыздандыру органдары төлейді.