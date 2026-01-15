Астанада 16 қаңтарда да оқушылар мен студенттер үйден оқиды
Сурет: Zakon.kz
Астанада ауа райының қолайсыздығына байланысты 2026 жылғы 16 қаңтарда бірінші ауысымда оқитын білім алушылар қашықтан оқыту форматына көшіріледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Білім басқармасының 15 қаңтардағы мәліметінше, онлайн оқу 0-11 (12)-сынып оқушыларына, сондай-ақ 9-сынып базасында оқуға түскен колледждердің 1-2 курс студенттеріне енгізіледі. Бұл шара тек бірінші ауысымға қатысты.
Шешім қолайсыз ауа райы жағдайларына байланысты қабылданып, білім алушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. Оқу процесі қашықтан форматта ұйымдастырылады.
Еске салайық, бұған дейін "Қазгидромет" синоптиктері елдің бірнеше өңірінде температура күрт төмендеп, төрт облыста аяз күшейетінін болжаған еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript