Қоғам

Қорғаныс министрлігінің әскери оқу орнында ҰҰА мамандарын даярлау мектебі ашылды

Жаңа мектеп, Қорғаныс министрлігі, ҰҰА мамандарын даярлау, Сағадат Нұрмағамбетов, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.01.2026 16:07 Сурет: ҚР Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі
Сағадат Нұрмағамбетов атындағы Құрлық әскерлері әскери институтын аяқтағалы жатқан 300-ден астам курсант FPV-дрондарын меңгеруге кірісті. Осы мақсатта оқу орнында ұшқышсыз ұшу мамандарын даярлайтын әскери мектеп ашылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Қорғаныс министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, енді әскери институт курсанттары мектептің тәжірибелі оқытушыларының жетекшілігімен бүгінде соғыс әрекеттерінің сипатын айтарлықтай өзгерткен ұшу аппараттарын басқаруды меңгере алады.

Болашақ офицерлер кешендердің сипаттамаларын, құрылысын, қолдану ережелерін, техникалық қызмет көрсету тәртібін, сондай-ақ, қауіпсіздік шаралары мен әртүрлі жағдайда қолдану ерекшеліктерін үйренеді.

Сурет: ҚР Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі

"Қазіргі заман технологияларын меңгеру арқылы курсанттар бүгінгі күні көптеген салада кеңінен қолданылатын ұшу аппараттарымен жұмыс істеуге практикалық тұрғыда дағдыланады", – деді әскери мектептің бастығы подполковник Данияр Ділдабаев.

Сонымен бірге компьютерлік симуляторлардағы сабақтарға да ерекше  көңіл бөлінбек. Онда курсанттар ұшу тапсырмаларын орындайды, төтенше жағдайда техника мен жеке құрамға қауіп төндірмей әрекет етуге машықтанады.

Сурет: ҚР Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі

Практикалық дайындық жергілікті жердегі нақты ұшуларды, кедергілер арасында маневр жасауды, бақылау жүргізуді және басқа да оқу тапсырмаларын қамтиды. Мектепте FPV-дрондарға арнайы дрон-трасса салынған. Онда алдағы уақытта курсанттар арасында жарыс өткізу жоспарда бар.

Сурет: ҚР Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі

Тағы бір айта кететіні, мектептің нұсқаушылары дрондардың бәрін, шағын FPV-ден бастап орташа өлшемді "камикадзе" дрондарға дейін, бөлшектерінен өздері жинайды. Курсанттарға да сол дағдыны үйретуді жоспарлап отыр.

Сурет: ҚР Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі

Қазіргі таңда 300-ден аса оқуды аяқтаушы курсант факультатив түріндегі оқытуды меңгеруде. Келесі оқу жылынан бастап ұшқышсыз ұшу аппараттарын меңгеруді қалағандардың бәрі оқи алады.

Ұшқышсыз авиациялық жүйе мамандарын даярлау Қарулы күштерді қазіргі заманғы технологияларды қауіпсіздік пен ел қорғанысы мүддесіне тиімді пайдалана алатын жоғары білікті кадрлармен қамтамасыз етуге бағытталған.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
