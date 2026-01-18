#Халық заңгері
Қоғам

Атырауда тәртіп сақшылары 5 мыңға жуық көлікке жол бастап жүрді

Атырауда тәртіп сақшылары 5 мыңға жуық көлікке жол бастап жүрді, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.01.2026 14:10 Сурет: Zakon.kz
14-17 қаңтар аралығында республикалық маңызы бар Атырау — Орал және Атырау — Астрахань тасжолдарында жолдың тайғақтығы мен көріну деңгейінің төмендеуіне байланысты қозғалысқа уақытша шектеу енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жол бойында жиналған 5 мыңға жуық көлікке патрульдік полиция ротасының қызметкерлері жол көрсетті.

Жол-көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында полицейлер алдын алу және түсіндіру жұмыстарын күшейтті.

"Құрметті көлік жүргізушілері! Жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауды және қауіпсіздікті бірінші орынға қоюды сұраймыз. Жол — қателікті кешірмейді", - деді полиция қызметкерлері.

Еске салайық, бұған дейін Атырау облысында адамдар отырған көлік қар құрсауында қалып қойғанын хабарлаған едік.

Айдос Қали
