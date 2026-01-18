Атырауда тәртіп сақшылары 5 мыңға жуық көлікке жол бастап жүрді
14-17 қаңтар аралығында республикалық маңызы бар Атырау — Орал және Атырау — Астрахань тасжолдарында жолдың тайғақтығы мен көріну деңгейінің төмендеуіне байланысты қозғалысқа уақытша шектеу енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жол бойында жиналған 5 мыңға жуық көлікке патрульдік полиция ротасының қызметкерлері жол көрсетті.
Жол-көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында полицейлер алдын алу және түсіндіру жұмыстарын күшейтті.
"Құрметті көлік жүргізушілері! Жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауды және қауіпсіздікті бірінші орынға қоюды сұраймыз. Жол — қателікті кешірмейді", - деді полиция қызметкерлері.
Еске салайық, бұған дейін Атырау облысында адамдар отырған көлік қар құрсауында қалып қойғанын хабарлаған едік.
