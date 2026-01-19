#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-10°
$
512.16
594.72
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-10°
$
512.16
594.72
6.57
Қоғам

Қазақстанда мектеп оқулықтары жаңа ережелер бойынша жаңартылатын болады

Школьные учебники, школьные книги, школьный учебник, школьное образование , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.01.2026 13:58 Фото: akorda.kz
Қазақстанда мектеп оқулықтарын дайындау мен сараптау Жоғары аудиторлық палата нұсқаулығына сәйкес жаңартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаңарту оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді әзірлеу, сараптау және бақылау процесстерінің нормативтік негізін қамтиды.

Айта кету керек, 2025 жылғы ақпанда Жоғары аудиторлық палата мектеп білімін дамытуға бағытталған қаражаттың тиімділігін тексеріп, оның нәтижесінде Білім министрлігіне оқулықтарды дайындау, сараптау, апробациялау, мониторинг жүргізу және басып шығару тәртібіне өзгерістер енгізу тапсырылды.

Жаңа талаптарға сәйкес, Тақырыптық жоспар уәкілетті орган тарапынан бекітіліп, баспалардан бөлек сұраусыз жарияланады, ал авторлық құрамға кемінде үш білікті маман, профильдік білім мен тәжірибесі бар тұлғалар енгізілуі қажет.

Сонымен қатар, оқулықтарды сараптау үшін нақты критерийлер белгіленіп, олардың сапасын бақылау тәсілдері жаңартылды. Енді оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді бес жыл сайын жаңарту тәртібі енгізілген.

Барлық өзгерістер Білім министрінің 2025 жылғы 24 қарашадағы бұйрығымен бекітілді. Жаңартылған нормалар тақырыптық жоспарды қалыптастыру, авторларға қойылатын талаптар, сараптау критерийлері және оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді бақылау тәртібін реттейді.

Тақырыптық жоспарды қалыптастыру енді автоматтандырылған. Баспа мен әзірлеушілер өтініштерін Республикалық білім мазмұнын сараптау орталығының интернет-ресурсы арқылы жібереді.

Сонымен қатар, оқулықтар мен электрондық оқулықтар ғалымдар, әдіскерлер және арнайы дайындықтан өткен педагогтардан тұратын авторлық топтармен әзірленеді.

Қосымша тапсырма ретінде министрлікке мектеп кітапханалары қорын есепке алу мен бақылауды, сондай-ақ оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сараптауға қабылдауды автоматтандыру міндеттелді.

Естеріңізге сала кетейік, 16 қаңтарда Қазақстан үкіметі медициналық ұйымдарды қаржыландыруда көптеген бұзушылықтарды анықтаған болатын. Осыған байланысты премьер-министр Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорын Қаржы министрлігіне беру туралы шешім қабылдады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстан визалық режимдерді жеңілдетуге басымдық беруді жалғастыруда
16:25, Бүгін
Қазақстан визалық режимдерді жеңілдетуге басымдық беруді жалғастыруда
Елімізде мектеп оқулықтары планшетке ауыстырылмайтын болды
14:34, 25 сәуір 2023
Елімізде мектеп оқулықтары планшетке ауыстырылмайтын болды
Қазақстанда мектеп оқулықтарының 100% цифрлық форматқа көшірілді
09:31, 12 сәуір 2024
Қазақстанда мектеп оқулықтарының 100% цифрлық форматқа көшірілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: