Қазақстанда мектеп оқулықтары жаңа ережелер бойынша жаңартылатын болады
Жаңарту оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді әзірлеу, сараптау және бақылау процесстерінің нормативтік негізін қамтиды.
Айта кету керек, 2025 жылғы ақпанда Жоғары аудиторлық палата мектеп білімін дамытуға бағытталған қаражаттың тиімділігін тексеріп, оның нәтижесінде Білім министрлігіне оқулықтарды дайындау, сараптау, апробациялау, мониторинг жүргізу және басып шығару тәртібіне өзгерістер енгізу тапсырылды.
Жаңа талаптарға сәйкес, Тақырыптық жоспар уәкілетті орган тарапынан бекітіліп, баспалардан бөлек сұраусыз жарияланады, ал авторлық құрамға кемінде үш білікті маман, профильдік білім мен тәжірибесі бар тұлғалар енгізілуі қажет.
Сонымен қатар, оқулықтарды сараптау үшін нақты критерийлер белгіленіп, олардың сапасын бақылау тәсілдері жаңартылды. Енді оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді бес жыл сайын жаңарту тәртібі енгізілген.
Барлық өзгерістер Білім министрінің 2025 жылғы 24 қарашадағы бұйрығымен бекітілді. Жаңартылған нормалар тақырыптық жоспарды қалыптастыру, авторларға қойылатын талаптар, сараптау критерийлері және оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді бақылау тәртібін реттейді.
Тақырыптық жоспарды қалыптастыру енді автоматтандырылған. Баспа мен әзірлеушілер өтініштерін Республикалық білім мазмұнын сараптау орталығының интернет-ресурсы арқылы жібереді.
Сонымен қатар, оқулықтар мен электрондық оқулықтар ғалымдар, әдіскерлер және арнайы дайындықтан өткен педагогтардан тұратын авторлық топтармен әзірленеді.
Қосымша тапсырма ретінде министрлікке мектеп кітапханалары қорын есепке алу мен бақылауды, сондай-ақ оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сараптауға қабылдауды автоматтандыру міндеттелді.
