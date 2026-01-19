Алматыда әлеуметтік бейімдеуге арналған алғашқы тігін және тоқыма шеберханасы ашылды
Жоба өзге әлеуметтік орталықтарда әзірге баламасы жоқ бірегей бастама болып отыр.
Алматы қаласы Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Бауыржан Жаубасовтың айтуынша, шеберхана ерекше қажеттілігі бар азаматтардың еңбек арқылы оңалуына, әлеуметтік бейімделуіне және кәсіби тұрғыда қалыптасуына жағдай жасау мақсатында құрылған.
Іс-шара аясында қатысушыларға тігін және тоқыма шеберханасының жұмысы таныстырылып, заманауи жабдықтар көрсетілді. Сонымен қатар қолмен және машинамен тігу, тоқыма материалдарымен жұмыс істеу, тоқу бойынша тәжірибелік оқу сабақтары өткізілді. Бұл сабақтар қызмет алушылардың еңбек және тұрмыстық дағдысын дамытуға, бастапқы кәсіби қабілетін қалыптастыруға бағытталған. Іс-шараға 50 адам қатысты.
Еске сала кетейік, "Парасат" әлеуметтік қызмет орталығы" КММ ерекше қажеттілігі бар балаларға және 18 жастан асқан ерекше қажеттілігі бар адамдарға жартылай стационарлық күндізгі жағдайда және үйде арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетеді. Орталық бейінді мамандардың қатысуымен кешенді оңалту және бейімдеу көмегі көрсетіледі.
Орталықтың негізгі мақсаты — көрсетілетін арнаулы әлеуметтік қызметтердің сапасы мен тиімділігін арттыру, қызмет алушылардың өмірлік және еңбек дағдысын дамыту, олардың әлеуметтенуі, тұрмыстық бейімделуі, оңалуы және қоғамға үйренісуі ықпал ету.
Белгіленген стандарттарға сәйкес орталық әлеуметтік-тұрмыстық, медициналық, психологиялық, педагогикалық, еңбек, мәдени, экономикалық және құқықтық қызмет түрлерін ұсынады.