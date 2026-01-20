#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
507.05
594.82
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
507.05
594.82
6.51
Қоғам

Әлеуметтік желіні балалардың пайдалануына шектеу қойылуы мүмкін

Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.01.2026 16:16 Фото: pexels
Қазақстанда балалардың әлеуметтік желіні пайдалануына шектеу қойылуы мүмкін.

Ұлттық құрылтай отырысында Мәжіліс депутаты Сергей Пономарёв балалардың ойлау қабілеті нашарлап, аналитикалық дағдысы дамымай жатқанын алға тартып, онлайн платформаларды шектеу туралы ұсыныс айтты, деп жазады qazaqstan.tv.

Құрылтай мүшесі халықаралық тәжірибеге назар аударып, шетелде жасөспірімдердің 14 жасқа дейін, кейбір елдерде тіпті 16 жасқа дейін желіге тікелуге тыйым салынғанын айтты. 

Бұған дейін елімізде 16 жасқа толмаған балаларға әлеуметтік желіні пайдалануға тыйым салатын заң жобасы дайындалған. Құжатты Мәдениет және ақпарат министрлігі әзірледі. Заң жобасы былтыр желтоқсанда қоғамдық талқылауға шығарылған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жамбыл ГРЭС-інің тұтынушыларына шектеу қойылуы мүмкін
16:29, 19 қыркүйек 2023
Жамбыл ГРЭС-інің тұтынушыларына шектеу қойылуы мүмкін
Астанаға көшіп келушілер санына шектеу қойылуы мүмкін
21:28, 28 тамыз 2023
Астанаға көшіп келушілер санына шектеу қойылуы мүмкін
Елімізде балалардың әлеуметтік желіге тіркелуіне тыйым салынуы мүмкін
09:14, 05 желтоқсан 2025
Елімізде балалардың әлеуметтік желіге тіркелуіне тыйым салынуы мүмкін
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: