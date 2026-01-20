#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
507.05
594.82
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
507.05
594.82
6.51
Қоғам

Астанада өртеніп жатқан автоүйден екі газ баллоны шығарылды

Астанада өртеніп жатқан автоүйден екі газ баллоны шығарылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.01.2026 19:31 Сурет: pixabay
Астанада автоүй өртке оранған кезде өрт сөндірушілер екі газ баллонын қауіпсіз жерге шығарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндірушінің камерасына түсірілген видео көрсеткен. Онда құтқару операциясы бейнеленген.

"Астанада көпқабатты тұрғын үй аумағында автоүй өртенді. Өрт сөндірушілер келген кезде автоүй толықтай ашық жалынға оранған еді. ТЖД күштері өртті сөндіру барысында екі газ баллонын шығарып, болуы мүмкін жарылыс пен мүлік шығынын болдырмады", - деп хабарлады Астана төтенше жағдайлар департаменті.

Өрт толықтай 20 шаршы метр алаңда сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ.

Өрттің шығу себебі анықталып жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Шымкентте жүргізуші куәлігін алу емтиханы кезінде автокөлік аударылып кеткен
19:46, Бүгін
Шымкентте жүргізуші куәлігін алу емтиханы кезінде автокөлік аударылып кеткен
Қарағандыда өрт сөндірушілер жанып жатқан жанармай құю бекетінен 66 газ баллонын шығарды
17:56, 24 ақпан 2024
Қарағандыда өрт сөндірушілер жанып жатқан жанармай құю бекетінен 66 газ баллонын шығарды
Павлодарда кондитерлік цехта өрт шықты
21:40, 08 қазан 2025
Павлодарда кондитерлік цехта өрт шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: