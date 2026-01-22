#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда жеке және мемлекеттік клиникаларға жоспарлы тексерістер қайта басталады

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.01.2026 16:47 Фото: pixabay
Қазақстанда үш жылдан кейін медициналық ұйымдарға жоспарлы тексерістер қайта жүргізіле бастайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 22 қаңтарда ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.

Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті медициналық ұйымдардың медициналық қызметтер көрсету саласындағы бақылау және қадағалау субъектілерінің біліктілік талаптарына сәйкестігін тексеруді қайта бастайды.

2026 жылға бекітілген кестеге сәйкес бақылау іс-шараларымен 118 мемлекеттік және жеке медициналық ұйым қамтылатын болады.

Бақылау іс-шаралары барысында білікті мамандардың, тиісті медициналық жабдықтардың, сондай-ақ белгіленген нормативтерге сәйкес келетін үй-жайлардың болуына басты назар аударылатын болады.

Сонымен қатар, 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында 57 медициналық ұйым профилактикалық бақылаудан өтеді.

Профилактикалық бақылау денсаулық сақтау саласындағы бұзушылықтардың алдын алу, медициналық қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін арттыру, сондай-ақ пациенттердің құқықтарын қорғау мақсатында жүргізіледі. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі

Тексерулер заңдылық, объективтілік және ашықтық қағидаттарын сақтай отырып, қолданыстағы заңнама шеңберінде қатаң түрде жүзеге асырылатын болады. Оларды жүргізу медициналық көмектің сапасы мен қауіпсіздігін арттыруға, сондай-ақ пациенттердің құқықтарын қорғауға бағытталған.

Бақылау іс-шараларын жаңғырту мемлекеттік қадағалауды нығайту және елімізде медициналық қызметтер көрсетудің бірыңғай стандарттарын қамтамасыз ету жөніндегі жүйелі жұмыстың бір бөлігі болып табылады.

МФБК-ның рұқсат беру талаптарына сәйкестігіне соңғы жоспарлы тексерулер 2023 жылы жүргізілді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
