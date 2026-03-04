#Референдум-2026
Оқиғалар

Қазақстанда жеке детективтер институты пайда болуы мүмкін

2026 жылғы 4 наурызда Мәжіліс депутаттары пленарлық отырыста Қазақстанда жеке детективтік қызмет институтының құқықтық негізін қалыптастыратын заң жобасын қарауға алды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі., сурет - Zakon.kz жаңалық 04.03.2026 10:55 Сурет: pixabay
2026 жылғы 4 наурызда Мәжіліс депутаттары пленарлық отырыста Қазақстанда жеке детективтік қызмет институтының құқықтық негізін қалыптастыратын заң жобасын қарауға алды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Аталған заң жобасы – "Жеке детективтік қызмет мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" жобасы, оған сәйкес қосымша түзетулер де қарастырылған.

Мәжіліс депутаты Снежанна Имашеваның айтуынша:

"Құжат азаматтардың өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мүмкіндіктерін кеңейтеді, сондай-ақ елімізде жеке детективтік қызмет институтының құқықтық негізін қалыптастыруға бағытталған. Заң жобасында жеке детективтік қызметтің негізгі ұғымдары, принциптері, міндеттері және оны жүзеге асыру тәртібі қарастырылған".

Еске салсақ, 2026 жылғы 14 қаңтарда Мәжіліс депутаттары мемлекеттік қызмет туралы және мемлекеттік қызмет мәселелері бойынша заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобаларын қарауға алған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
