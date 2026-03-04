#Референдум-2026
Жаңа Конституция қабылданса, 30 тамыз мерекесі күшін жояды

Конституция РК, День Конституции РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.03.2026 12:15 Фото: Zakon.kz
ҚР Әділет министрі Ерлан Сәрсембаев 2026 жылғы 4 наурызда Мәжіліс отырысының барысында Конституция күні қалай аталып өтілетінін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистер бұл жылы Қазақстанда 30 тамызда Конституция күні мерекеленетінін және егер референдум нәтижесінде Конституцияның жаңа редакциясы қабылданса, демалыс күні сақтала ма деп сұрады.

Ерлан Сәрсембаев былай деді:

"Мені де қызықтырады. Сіздер БАҚ-та жарияланған Конституция жобасын оқыдыңыздар ма? Егер оқыған болсаңыздар, 94-бап дәл осы мәселені қарастырады. Екінші тармақ: "Республикалық референдумда Конституция қабылданған күн мемлекеттік мереке болып есептеледі". Яғни, егер халық жаңа Конституция редакциясын қолдаса, Конституция күні 15 наурызда аталып өтіледі. Сол себепті қазіргі 30 тамыздағы мереке күшін жоғалтады. Біз, яғни, 15 наурызда азаматтарымыз қабылдайтын шешімге сүйенеміз".

Қазақстанда өтетін 2026 жылғы 15 наурыздағы референдум туралы барлық жаңалықтарды мына сілтеме арқылы оқуға болады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
