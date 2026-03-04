Жаңа Конституция қабылданса, 30 тамыз мерекесі күшін жояды
ҚР Әділет министрі Ерлан Сәрсембаев 2026 жылғы 4 наурызда Мәжіліс отырысының барысында Конституция күні қалай аталып өтілетінін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Журналистер бұл жылы Қазақстанда 30 тамызда Конституция күні мерекеленетінін және егер референдум нәтижесінде Конституцияның жаңа редакциясы қабылданса, демалыс күні сақтала ма деп сұрады.
Ерлан Сәрсембаев былай деді:
"Мені де қызықтырады. Сіздер БАҚ-та жарияланған Конституция жобасын оқыдыңыздар ма? Егер оқыған болсаңыздар, 94-бап дәл осы мәселені қарастырады. Екінші тармақ: "Республикалық референдумда Конституция қабылданған күн мемлекеттік мереке болып есептеледі". Яғни, егер халық жаңа Конституция редакциясын қолдаса, Конституция күні 15 наурызда аталып өтіледі. Сол себепті қазіргі 30 тамыздағы мереке күшін жоғалтады. Біз, яғни, 15 наурызда азаматтарымыз қабылдайтын шешімге сүйенеміз".
