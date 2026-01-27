#Халық заңгері
Қоғам

Баласының көз алдында әйелді ұрған қазақстандық 15 тәулікке қамалды

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.01.2026 09:53 Фото: Zakon.kz
Атбасар аудандық сотында қала тұрғындарының қатысуымен сот отырысы өтті, онда әйелді ұрған ер адамға қатысты іс қаралды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сот анықтағандай, ер адам туысына қонаққа келген. Мас күйінде көпқабатты үй ауласында, кәмелетке толмаған баласы бар әйелмен жанжалдасып, оны ұрған.

Ер адамның кінәсі толық дәлелденді. Бұл фактіні зардап шеккен әйелдің өзі, куәгерлердің айғақтары, сот сараптамасының нәтижелері және бейнежазба растады.

Сот үкім шығарар кезінде құқық бұзушылық мас күйінде жасалғанын ескерді, бұл жағдай ауырлататын мән-жай болып саналады.

Сот шешімімен ер адам кінәлі деп танылып, 15 тәулікке қамауға алынды.

Еске сала кетейік, 2026 жылғы 26 қаңтарда біз Рудныйда мас күйінде басқа адамның көлігін жүргізіп, бірнеше жол-көлік апатын жасап, полициядан қашаған ер адамға сот үкімі шыққанын хабарлаған едік.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
