Баласының көз алдында әйелді ұрған қазақстандық 15 тәулікке қамалды
Атбасар аудандық сотында қала тұрғындарының қатысуымен сот отырысы өтті, онда әйелді ұрған ер адамға қатысты іс қаралды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сот анықтағандай, ер адам туысына қонаққа келген. Мас күйінде көпқабатты үй ауласында, кәмелетке толмаған баласы бар әйелмен жанжалдасып, оны ұрған.
Ер адамның кінәсі толық дәлелденді. Бұл фактіні зардап шеккен әйелдің өзі, куәгерлердің айғақтары, сот сараптамасының нәтижелері және бейнежазба растады.
Сот үкім шығарар кезінде құқық бұзушылық мас күйінде жасалғанын ескерді, бұл жағдай ауырлататын мән-жай болып саналады.
Сот шешімімен ер адам кінәлі деп танылып, 15 тәулікке қамауға алынды.
