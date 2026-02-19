#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
489.17
576.63
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
489.17
576.63
6.38
Қоғам

Маңғыстау облысының тұрғыны өтірік ақпарат таратқаны үшін жарты миллион теңге төлейді

Маңғыстау облысының тұрғыны өтірік ақпарат таратқаны үшін жарты миллион теңге төлейді, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 18:52 Сурет: Zakon.kz
Түпқараған аудандық сотында Маңғыстау облысының тұрғынына қатысты әкімшілік құқық бұзушылық ісі қаралды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іс материалдарына сәйкес, 2025 жылғы 22 желтоқсанда сотталушы Маңғыстау облысы білім басқармасына арызымен жүгініп, зардап шеккен әйелге қатысты "бұрмаланған, абыройын қорлайтын ақпарат" таратқан.

Сот отырысында әйел кінәсін мойындамаған, жала жабу фактісі болмағанын айтқан. Алайда құқық қорғау органдары оның кінәсін дәлелдеді.

ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 73-3-бабының 1-бөлігінде жеке тұлғаға айыппұл салу (160 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде) немесе 15 тәулікке әкімшілік қамауға алу қарастырылған.

Сот шешім қабылдағанда, сотталушының кәмелетке толмаған балаларын асырап отырғанын және бұрын әкімшілік жауапкершілікке тартылмағанын ескерді. Қатаңдататын жағдайлар анықталған жоқ.

"Сот қаулысымен А. азаматшасы ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 73-3-бабының 1-бөлігінде көзделген әкімшілік құқық бұзушылықты жасағаны үшін кінәлі деп танылды және оған 160 АЕК-тің 30%-ы мөлшерінде, яғни 484 400 теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салынды", - деп хабарлады Түпқараған аудандық сотының баспасөз қызметі.

Қаулы заңды күшіне енген жоқ.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Петропавлда мешітте имамды ұрған ер адам сотталды
20:31, 17 сәуір 2024
Петропавлда мешітте имамды ұрған ер адам сотталды
Түркістан облысының тұрғыны жиһадты насихаттағаны үшін сотталды
09:36, 07 наурыз 2025
Түркістан облысының тұрғыны жиһадты насихаттағаны үшін сотталды
Әуежайда құсып қойған павлодарлық айыппұл арқалай жаздады
13:24, 31 тамыз 2024
Әуежайда құсып қойған павлодарлық айыппұл арқалай жаздады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Вратарь сборной Казахстана помог своей команде обыграть российский клуб
22:17, Бүгін
Вратарь сборной Казахстана помог своей команде обыграть российский клуб
"Улытау" выдал матч с четырьмя голами на сборах в Турции
21:50, Бүгін
"Улытау" выдал матч с четырьмя голами на сборах в Турции
Экс-бойцу UFC пригрозили пожизненным баном: подробности
21:35, Бүгін
Экс-бойцу UFC пригрозили пожизненным баном: подробности
"Куаныш" разгромил обладателя Кубка Казахстана и финалиста Лиги чемпионов
21:10, Бүгін
"Куаныш" разгромил обладателя Кубка Казахстана и финалиста Лиги чемпионов
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: