Маңғыстау облысының тұрғыны өтірік ақпарат таратқаны үшін жарты миллион теңге төлейді
Түпқараған аудандық сотында Маңғыстау облысының тұрғынына қатысты әкімшілік құқық бұзушылық ісі қаралды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Іс материалдарына сәйкес, 2025 жылғы 22 желтоқсанда сотталушы Маңғыстау облысы білім басқармасына арызымен жүгініп, зардап шеккен әйелге қатысты "бұрмаланған, абыройын қорлайтын ақпарат" таратқан.
Сот отырысында әйел кінәсін мойындамаған, жала жабу фактісі болмағанын айтқан. Алайда құқық қорғау органдары оның кінәсін дәлелдеді.
ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 73-3-бабының 1-бөлігінде жеке тұлғаға айыппұл салу (160 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде) немесе 15 тәулікке әкімшілік қамауға алу қарастырылған.
Сот шешім қабылдағанда, сотталушының кәмелетке толмаған балаларын асырап отырғанын және бұрын әкімшілік жауапкершілікке тартылмағанын ескерді. Қатаңдататын жағдайлар анықталған жоқ.
"Сот қаулысымен А. азаматшасы ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 73-3-бабының 1-бөлігінде көзделген әкімшілік құқық бұзушылықты жасағаны үшін кінәлі деп танылды және оған 160 АЕК-тің 30%-ы мөлшерінде, яғни 484 400 теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салынды", - деп хабарлады Түпқараған аудандық сотының баспасөз қызметі.
Қаулы заңды күшіне енген жоқ.
