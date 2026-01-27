Бурабайда жер дауы басталды
Фото: wikimedia/Тимур Жансултан
Ақмола облысының кәсіпкерлері дабыл қағуда. Олардың айтуынша, сот арқылы заңды түрде сатып алып, жылдар бойы пайдаланып келген жер телімдерін тартып алу әрекеттері басталған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Almaty.tv телеарнасының мәліметінше, шенеуніктер қарапайым тұрғындар мен кәсіпкерлердің жерлерін сот арқылы қайтарып алу процесін бастаған.
"Жер ресурстарын басқару департаментінің қызметкерлері сот арқылы сатып алу-сату келісімшарттарын жарамсыз деп тануды талап етіп отыр", – деп шағымданды кәсіпкерлер.
Кәсіпкерлердің айтуынша, олар жерді заңды түрде сатып алып, барлық құжаттарын рәсімдеген, тұрғын үй мен бизнес нысандарын салып, салықтарын уақытылы төлеп келген және осы уақытқа дейін ешқандай ескерту немесе шағым алмаған. Ал заңгерлердің мәліметінше, көптеген жер иелері өздеріне қойылған талаптар туралы тек сот процесі басталған кезде ғана біліп жатыр.
"Қазіргі таңда жер телімдеріне қатысты шамамен 100 талап-арыз қаралуда. Бізге берілген ақпаратқа сәйкес, тағы мыңға жуық жер учаскесі тексеріліп жатыр, алдағы уақытта олардың да мәмілелері жарамсыз деп танылуы мүмкін. Біз бұл жағдаймен үзілді-кесілді келіспейміз және оны заңсыз деп санаймыз. Мемлекеттік органдар нақты шекараларды көрсетпей отыр", – деді заңгер Бауыржан Ақылбаев.
Ал прокуратура өкілдері ұлттық парк аумағындағы жерлер Қазақстан халқының меншігі екенін және оларды жекешелендіруге болмайтынын алға тартады.
"Бұған дейін ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері заң талаптарын бұза отырып, жекелеген тұлғаларға берілген. Ұлттық парк жерлері жергілікті атқарушы және өкілді органдардың шешімдерімен елді мекендер жері санатына ауыстырылған. Ақмола облысының Жер ресурстарын басқару департаменті бұл жерлерді ұлттық паркке қайтару мақсатында сотқа талап-арыздар берді және осы жерлерге қатысты мәмілелерді жарамсыз деп тануды сұрап отыр", – деп түсіндірді Ақмола облысының прокуратурасы.
