#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
501.79
595.07
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
501.79
595.07
6.56
Қоғам

Бурабайда жер дауы басталды

Государственный национальный природный парк Бурабай, Боровое, туристы, туризм, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.01.2026 10:37 Фото: wikimedia/Тимур Жансултан
Ақмола облысының кәсіпкерлері дабыл қағуда. Олардың айтуынша, сот арқылы заңды түрде сатып алып, жылдар бойы пайдаланып келген жер телімдерін тартып алу әрекеттері басталған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Almaty.tv телеарнасының мәліметінше, шенеуніктер қарапайым тұрғындар мен кәсіпкерлердің жерлерін сот арқылы қайтарып алу процесін бастаған.

"Жер ресурстарын басқару департаментінің қызметкерлері сот арқылы сатып алу-сату келісімшарттарын жарамсыз деп тануды талап етіп отыр", – деп шағымданды кәсіпкерлер.

Кәсіпкерлердің айтуынша, олар жерді заңды түрде сатып алып, барлық құжаттарын рәсімдеген, тұрғын үй мен бизнес нысандарын салып, салықтарын уақытылы төлеп келген және осы уақытқа дейін ешқандай ескерту немесе шағым алмаған. Ал заңгерлердің мәліметінше, көптеген жер иелері өздеріне қойылған талаптар туралы тек сот процесі басталған кезде ғана біліп жатыр.

"Қазіргі таңда жер телімдеріне қатысты шамамен 100 талап-арыз қаралуда. Бізге берілген ақпаратқа сәйкес, тағы мыңға жуық жер учаскесі тексеріліп жатыр, алдағы уақытта олардың да мәмілелері жарамсыз деп танылуы мүмкін. Біз бұл жағдаймен үзілді-кесілді келіспейміз және оны заңсыз деп санаймыз. Мемлекеттік органдар нақты шекараларды көрсетпей отыр", – деді заңгер Бауыржан Ақылбаев.

Ал прокуратура өкілдері ұлттық парк аумағындағы жерлер Қазақстан халқының меншігі екенін және оларды жекешелендіруге болмайтынын алға тартады.

"Бұған дейін ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері заң талаптарын бұза отырып, жекелеген тұлғаларға берілген. Ұлттық парк жерлері жергілікті атқарушы және өкілді органдардың шешімдерімен елді мекендер жері санатына ауыстырылған. Ақмола облысының Жер ресурстарын басқару департаменті бұл жерлерді ұлттық паркке қайтару мақсатында сотқа талап-арыздар берді және осы жерлерге қатысты мәмілелерді жарамсыз деп тануды сұрап отыр", – деп түсіндірді Ақмола облысының прокуратурасы.

Бұған дейін халыққа төленетін бірқатар әлеуметтік төлемдер өскенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жер бетінде магниттік дауыл басталды
14:51, 03 қаңтар 2026
Жер бетінде магниттік дауыл басталды
Жамбыл облысында ер адам комада жатқан ағасының жер телімін сатып жіберген
18:58, 16 қаңтар 2026
Жамбыл облысында ер адам комада жатқан ағасының жер телімін сатып жіберген
Бурабайда 53 миллион теңгенің жер телімі тәркіленді
12:04, 22 мамыр 2025
Бурабайда 53 миллион теңгенің жер телімі тәркіленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: