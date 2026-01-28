#Халық заңгері
Қоғам

Беларусь шекарашылары Қазақстан паспортының құпияларын ашты

Паспорт гражданина РК, документы, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.01.2026 10:20 Фото: Zakon.kz
Беларусьтің шекара қызметі Қазақстан Республикасы азаматының паспортына енгізілген қорғаныс элементтерін көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Видео "Паспорттар шекарашылардың көзімен" атты роликтер топтамасы аясында әлеуметтік желілерде жарияланған. Онда шекара қызметінің мамандары қазақстандық паспорттың қалыпты жарықтағы және ультракүлгін сәуле түскен кездегі көрінісін көрсетті.

Қарапайым жарықта құжат әдеттегі көгілдір түске ие. Ал ультракүлгін шаммен тексеру барысында оның беттерінен жасырын өрнектер мен "Қазақстан" деген жазулар анық көрінеді.

@borderguards__by 📢 Седьмой выпуск серии роликов "Паспорта глазами пограничников Беларуси": паспорт гражданина Республики Казахстан 🇰🇿 Мы покажем, как он выглядит, а с вас лайки, комментарии и репосты!😉 Какой паспорт показать следующим? Предлагайте в комментариях! 👇 #паспортаглазамипограничников #пограничники #паспорт #казахстан ♬ оригинальный звук – Погранслужба Беларуси

Айта кетейік, мұндай қорғаныс элементтері құжаттың түпнұсқалығын растау үшін қолданылады және шекаралық бақылау кезінде жалған паспорттарды жылдам анықтауға мүмкіндік береді.

Бұған дейін Қазақстанда кадр тапшылығы қай елдердің азаматтары есебінен өтелуде екенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
