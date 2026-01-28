Қазақстанға бөтен фамилиямен кірген шетелдік азамат ұсталды
22 қаңтарда Павлодар облысында криминалдық полиция қызметкерлері Қазақстан азаматтары мен жақын шет елдер азаматтарын ұстады. Олар сыйақы үшін Қазақстан аумағы арқылы мемлекеттік шекараны заңсыз кесіп өтуді ұйымдастырған.
26 қаңтарда Солтүстік Қазақстан облысында республикадан шығарылып, елге кіруге тыйым салынған шетелдік азамат ұсталды. Ол бөтен фамилиямен елге қайта кірген.
Жалпы күдіктілерден автокөліктер, қарда жүретін техника, шетелдік паспорттар, флэш-карталар, әртүрлі оргтехника және медициналық мекемелердің мөрлері тәркіленді. Негізгі ұйымдастырушылар сот санкциясымен қамауға алынды.
Аталған фактілер бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 392-бабы және 394-бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр.
Ішкі істер министрлігі мемлекеттік қауіпсіздікті қамтамасыз ету басым бағыт болғандықтан, Қазақстан Республикасының азаматтары мен шетел азаматтарын елдің көші-қон заңнамасын қатаң сақтауға үндеді.