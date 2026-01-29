Павлодарда пәтер тонаған күдікті ұсталды
Фото: polisia.kz
Павлодар облысында жедел уәкілдер облыс орталығының 43 жастағы тұрғынын анықтап, ұстады. Ер адам пластик терезені сығымдау арқылы жеке тұрғын үйге заңсыз кіріп, құрылыс құралдарын ұрлаған.
Күдікті бұған дейін де осыған ұқсас қылмыстар үшін сотталған. Ұрлық дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Қазіргі уақытта күдікті қамауға алынды. Оның өзге де осыған ұқсас қылмыстарға қатысты бары тексерілуде.
"Пәтер ұрлығы мүліктік қылмыстардың ең көп таралған түрлерінің бірі болып қала береді. Біз қаскөйлердің әрекет ету тәсілдерін, соның ішінде тұрғын үйлер мен пәтерлерге кіру жолдарын жүйелі түрде талдап отырамыз. Азаматтарды қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырамыз: есіктерді күшейтуге, әсіресе төменгі қабаттарда терезелерді ашық қалдырмауға, сондай-ақ мүмкіндік болған жағдайда бейнебақылау немесе дабыл жүйелерін орнатуға кеңес береміз", – деп атап өтті Павлодар облысы ПД бастығының бірінші орынбасары Болат Нұрсейітов.
Ведомство мәліметінше, жыл басынан бері облыс аумағында пәтерлерден жасалған 6 ұрлық дерегі тіркеліп, олардың барлығы жедел қызметкерлермен ашылған.
Полиция мүліктік қылмыстарға қатысы бар тұлғаларды анықтау және ұстау жұмыстарын жалғастыруда және азаматтарды қырағы болуға шақырады. Күдікті жағдайлар туындаған кезде дереу полицияға хабарласу қажет.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript