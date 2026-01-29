Коррекциялық кабинеттер мен аутизм орталықтарына қолдау күшейеді
Оқу-ағарту министрлігінің мәліметінше, елімізде шамамен 3 мың арнайы педагог жетіспейді.
Министрлік кадр тапшылығын шешу мақсатында арнайы гранттар санын арттыру және инклюзивті білім беру бағдарламасын тәмамдаған студенттерді кадр ретінде тарту шараларын қабылдауда, деп жазады qazaqstan.tv.
Мамандардың айтуынша, ауыл-аймақтарда осындай орталықтарды ашу аса қажет. Әр баланы оның ата-анасынан артық ешкім түсінбейді, сондықтан ата-аналарды педагог-ассистент ретінде даярлау да қарастырылған.
Қазіргі таңда түзету орталықтарында 6 мыңнан астам бала кезекте тұр.
Жаңа жүйе арқылы қызметке тіркелу жеңілдейді, арнайы ұйымдардың қызметі лицензияланып, көрсетілетін қызметтердің сапасы жоғары деңгейде қамтамасыз етіледі. Заң жобасы қазір Мәжілістің қарауында.