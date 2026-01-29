#Халық заңгері
Қоғам

Жоғары оқу орындарын тәмамдаған түлектерді келісім-шарт бойынша әскерге шақыру жоспарлануда

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.01.2026 13:57 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігінің бірінші орынбасары Асқар Мұстабеков 2026 жылғы 29 қаңтарда Сенаттағы брифингте келісім-шарт бойынша әскерге шақырудағы жаңалықтар туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, әскери кафедраны бітіргеннен кейін елімізде мобилизациялық резервті құру аясында кейбір тапшылыққа ұшыраған мамандықтар бойынша тұлғалар әскерге шақырылуы мүмкін.

"Біздің елде тапшылыққа ұшыраған мамандықтар өте көп. Бұл медициналық мамандар, психологтар және басқа да тар бағытталған мамандықтар", – деді Мұстабеков.

Вице-министрдің сөзінше, осындай мамандық иелері міндетті әскерге шақыруға емес, тек келісім-шарт бойынша қызметке жіберіледі.

"Келген кезде ол келісім-шартқа отырады. Қызмет ұзақтығы келісім-шартқа байланысты болады. Егер 5 немесе 10 жылға келісім-шарт жасаса, сонша қызмет етеді. Қазіргі уақытта міндетті шақыру қарастырылмаған", – деді Мұстабеков.

Естеріңізге салсақ, бұған дейін Қорғаныс министрлігі әскерилердің қаза болуы салдарынан шұғыл шаралар қабылдағанын хабарлаған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
