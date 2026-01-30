#Халық заңгері
Қоғам

Степногорск әкімі жауапкершілікке тартылды

Степногорск тұрғындары жылуға 8,1 млн теңге артық төлеген: қала әкімі жауапкершілікке тартылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.01.2026 18:00 Сурет: gov.kz
Степногорск қаласының прокуратурасы жүргізген тексеру барысында қабылданған шаралардың нәтижесінде қала тұрғындарының 8 мыңнан астамының құқықтары қорғалды, оларға тұтынылған жылу энергиясы үшін төлем заңсыз есептелген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Степногорск қаласының прокуратурасының мәліметінше, 41 көппәтерлі тұрғын үйде жылу энергиясы үшін төлем нақты есепке алу аспаптарының көрсеткіштері бойынша емес, белгіленген нормативтер негізінде есептелгені, соның салдарынан тұтынушылар үшін төлемдердің негізсіз ұлғайғаны анықталды.

"Аталған фактілер жылумен жабдықтаушы ұйым тарапынан Қазақстан Республикасының "Жылу энергетикасы туралы" Заңы талаптарының бұзылғанын, сондай-ақ жергілікті атқарушы органның жылыту маусымына дайындықты қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік бақылауды тиісінше жүзеге асырмағанын көрсетеді", - деп хабарлады прокуратура.

Прокурорлық қадағалау актісі бойынша қаладағы 8 мыңнан астам тұрғынға жылу энергиясы үшін төлем қайта есептеліп, оның жалпы сомасы 8,1 млн теңге болды.

Жол берілген заң бұзушылықтар үшін қала әкімі тәртіптік жауапкершілікке тартылды.

Айдос Қали
