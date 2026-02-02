Астанадағы "Мирас" мектебіндегі улану оқиғасы: өткір ішек инфекциясы анықталды
Астананың санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің басшысының орынбасары Мұхамғали Арыспаев елордалық "Мирас" мектебінде болған улану оқиғасының егжей-тегжейін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оның айтуынша, жаппай улану 30 қаңтарда орын алған.
"Сегіз бала жедел жәрдем қызметіне жүгінді. Алтысына "өткір ішек инфекциясы" диагнозы қойылды, екеуіне – асқазан-ішек жолдарының функционалдық бұзылысы анықталды. Бұл жағдай 30 қаңтардағы түскі асқа байланысты деп есептелуде. Балалардың жасы – 5–6 жас, 0 сынып. Аталмыш сыныпта барлығы 16 оқушы бар, олардың сегізінен ішек бұзылысы тіркелді", – деді Арыспаев.
Ол балалардың барлығы бақылауда екенін және үйде ем алып жатқанын жеткізді.
""Мирас" мектебінде жоспардан тыс тексеріс басталды. Мектеп 2007 жылы санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды алған. Сонымен қатар, асхана қызметін көрсететін кәсіпкер де 2026 жылғы 19 қаңтарда санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды алған. Қазіргі уақытта мамандар жоспардан тыс тексеріс жүргізіп жатыр", – деді спикер.
Айта кетейік, бұған дейін балалар арасында қызылша мен туберкулез ауруларының өсуі туралы хабарланған болатын.
