Қоғам

Ақтөбеде оқушы қызды зорлап, жүкті қылған өгей атасы 21 жылға сотталды

03.02.2026 19:51
Ақтөбеде оқушы қызды зорлап, жүкті қылған зейнеткер 21 жылға сотталды. Сот үкім тағайындаған кезде оның зейнеткер екенін ескерді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іс Қылмыстық кодекстің "Зорлау" және "Он алты жасқа толмаған адамдарды азғындық жолға түсіру" баптары бойынша қаралды, деп жазды Kazinform.

"Қылмыстық кодекстің 120-бабы 4-бөлігімен 20 жылға, 124-бабы 3-бөлігімен 12 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Қылмыстық құқықбұзушылықтар жиынтығы бойынша түпкілікті 21 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын", — деді судья Алтынбек Сабыров.

Сотталушы жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемесінде өтейді.

Судья жаза тағайындау кезінде осы баптар бойынша өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылғанын, алайда зейнеткер екені ескерілгенін айтты.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
