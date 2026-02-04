#Халық заңгері
Қоғам

Алматыда тағы екі кітапхана тәулік бойы жұмыс істеу режиміне көшеді

Алматыда тәулік бойы жұмыс істейтін кітапханалар желісін кеңейту жұмыстары Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Алматыны &quot;ешқашан ұйықтамайтын&quot; мегаполиске айналдыру жөніндегі тапсырмасы аясында жалғасуда., сурет - Zakon.kz жаңалық 04.02.2026 14:44 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыда тәулік бойы жұмыс істейтін кітапханалар желісін кеңейту жұмыстары Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Алматыны "ешқашан ұйықтамайтын" мегаполиске айналдыру жөніндегі тапсырмасы аясында жалғасуда.

Ақпан айынан бастап тағы екі қалалық кітапхана — Әуезов ауданындағы Қазақстан жазушылары кітапханасы және Бостандық ауданындағы Алматы Кітапханаларының филиалы 24/7 режимінде қызмет көрсетеді.

Бұған дейін қалада үш кітапхана тәулік бойы жұмыс істеу тәртібіне көшкен болатын. Олар Жамбыл атындағы қалалық жасөспірімдер кітапханасы, Alatau Creative Hub орталығы және Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана. Осылайша, Алматыдағы тәулік бойы жұмыс істейтін кітапханалар саны бесеу болды.

Алматы қаласының 11-шағынауданында, Алтынсарин даңғылы бойындағы №37 үйде орналасқан Қазақстан жазушылары кітапханасы 1962 жылы ашылған және Әуезов ауданындағы жетекші зияткерлік орталықтардың бірі саналады. 2020 жылы жүргізілген жаңғырту жұмыстарынан кейін кітапхана кеңістігі заманауи әрі келушілерге қолайлы форматта қайта жабдықталды. Кітапхананың жалпы аумағы 410 шаршы метр, кітап қоры 40 мыңнан асады, ал жыл сайынғы келушілер саны 145 мың адам. Мұнда ерекше қажеттіліктері бар азаматтарға арналған арнайы жұмыс орындары қарастырылған, электронды оқу залы жұмыс істейді, RFID радиожиілікті сәйкестендіру жүйесі енгізілген және "Almaty-library" кітапханалық-ақпараттық жүйесі қолжетімді.

Алматы Кітапханаларының Розыбакиев көшесі, 247 үй, 7-блок мекенжайында орналасқан филиалы 2025 жылдың соңында ашылды. Кітапхана ғимаратының жалпы аумағы 503 шаршы метр, қорында шамамен 20 мың кітап бар. Мұнда жоғары жылдамдықтағы интернет пен Wi-Fi желісіне қосылған компьютерлер орнатылған, "Almaty-library" жүйесіне қосылған, сондай-ақ RFID қақпалары мен өзіне-өзі қызмет көрсету терминалы бар.

Кітапханалардың тәулік бойы жұмыс істеу режиміне көшуі қаланың тағы екі аудан тұрғындарына кітапхана қызметін өздеріне ыңғайлы уақытта, соның ішінде кешкі және түнгі мезгілде пайдалануға жол ашты. Бұл өз кезегінде білім алу, өзін-өзі дамыту және мәдени демалыс үшін қосымша жағдай жасайды.

Айта кетейік, бүгінде Алматы қаласында 30 қалалық кітапхана жұмыс істейді. Тәулік бойы қызмет көрсету тәжірибесін кеңейту — кітапхана желісін жаңғырту мен мегаполистің мәдени ортасын дамытуға бағытталған кешенді бағдарламаның бір бөлігі.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда кітапханалар желісі кеңейіп, тәулік бойы қызмет көрсететін нысандар көбейді
11:56, 28 қаңтар 2026
Алматыда кітапханалар желісі кеңейіп, тәулік бойы қызмет көрсететін нысандар көбейді
Алматыдағы тағы бір кітапхана 24/7 режимінде жұмыс істей бастады
09:01, 20 маусым 2024
Алматыдағы тағы бір кітапхана 24/7 режимінде жұмыс істей бастады
Алматыда тағы екі бағыт бойынша автобустар жаңарды
12:27, 12 наурыз 2024
Алматыда тағы екі бағыт бойынша автобустар жаңарды
