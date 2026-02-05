#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда бірінші сынып оқушылары қосымша каникулға қашан шығады

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.02.2026 09:54 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 8 қаңтарда Қазақстан мектептерінде ең ұзақ әрі күрделі үшінші тоқсан басталды. Ол 10 оқу аптасынан тұрады. Оқу жүктемесін азайту мақсатында бірінші сынып оқушылары үшін қосымша каникул қарастырылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бірінші сынып оқушылары 2026 жылғы 9–15 ақпан аралығында (7 күнтізбелік күн) демалады. 16 ақпанда олар қайтадан сабаққа оралып, оқу жылын жалпы кесте бойынша жалғастырады.

Көктемгі каникулдың ұзақтығы 11 күнтізбелік күнді құрайды — 2026 жылғы 19–29 наурыз аралығы (қоса алғанда).

Оқу жылы 2026 жылғы 25 мамырда аяқталады.

Бұған дейін Қазақстан тұрғындары eGov mobile мобильді қосымшасындағы деректерді қызу талқылаған болатын. Қосымшада кейбір балалардың тегін үйірмелерге қатысып жүргені туралы мәліметтер көрсетілгені айтылған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
