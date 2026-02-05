#Халық заңгері
Қоғам

Банктік қызметтер алу кезінде биометриялық аутентификациядан өту тәртібі өзгереді

Биометрическая идентификация, биометрия, идентификация, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.02.2026 13:58 Фото: freepik
Ұлттық банктің қаулы жобасымен төлемдер және төлем қызметтері мәселелері бойынша қолданыстағы бірқатар қаулыларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу көзделген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, құжатта:

  • электрондық ақша иелерін жеңілдетілген сәйкестендіруді алып тастау;
  • банктер электрондық банктік қызметтер көрсету барысында, мүгедектігі бар адамдардың мүдделерін ескере отырып, Сәйкестендіру деректерімен алмасу орталығы арқылы биометриялық аутентификацияны қолдану тәртібін бекіту;
  • дербес деректерді қорғау және электрондық қызметтердің қауіпсіздігіне қойылатын талаптарды нақтылау қарастырылған.
  • Ұлттық банктің мәліметінше, төлем қызметтерін көрсететін үшінші тарап провайдерлерінің Ұлттық банктің ашық банкинг жүйесі арқылы электрондық банктік қызмет көрсету тәртібін регламенттеу жүйе қатысушылары мен ашық банкинг операторы арасындағы өзара іс-қимылдың құқықтық айқындығын қамтамасыз етеді.

Жоба электрондық банктік және төлем қызметтерінің қауіпсіздігі мен ашықтығын арттыруға, сондай-ақ биометриялық аутентификация мен ашық банкингті дамытуға бағытталған.

Құжат 20 ақпанға дейін "Ашық НҚА" порталында көпшілік талқылауына ұсынылды

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
