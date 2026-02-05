Банктік қызметтер алу кезінде биометриялық аутентификациядан өту тәртібі өзгереді
Ұлттық банктің қаулы жобасымен төлемдер және төлем қызметтері мәселелері бойынша қолданыстағы бірқатар қаулыларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу көзделген, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, құжатта:
- электрондық ақша иелерін жеңілдетілген сәйкестендіруді алып тастау;
- банктер электрондық банктік қызметтер көрсету барысында, мүгедектігі бар адамдардың мүдделерін ескере отырып, Сәйкестендіру деректерімен алмасу орталығы арқылы биометриялық аутентификацияны қолдану тәртібін бекіту;
- дербес деректерді қорғау және электрондық қызметтердің қауіпсіздігіне қойылатын талаптарды нақтылау қарастырылған.
- Ұлттық банктің мәліметінше, төлем қызметтерін көрсететін үшінші тарап провайдерлерінің Ұлттық банктің ашық банкинг жүйесі арқылы электрондық банктік қызмет көрсету тәртібін регламенттеу жүйе қатысушылары мен ашық банкинг операторы арасындағы өзара іс-қимылдың құқықтық айқындығын қамтамасыз етеді.
Жоба электрондық банктік және төлем қызметтерінің қауіпсіздігі мен ашықтығын арттыруға, сондай-ақ биометриялық аутентификация мен ашық банкингті дамытуға бағытталған.
Құжат 20 ақпанға дейін "Ашық НҚА" порталында көпшілік талқылауына ұсынылды
