Қазақстан өңірлеріндегі ономастикалық комиссиялардың жұмысына өзгерістер енгізілді
2026 жылғы 30 қаңтарда ҚР Премьер-министрінің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрінің бұйрығымен облыстық ономастикалық комиссиялар мен республикалық маңызы бар қалалар, астана ономастикалық комиссияларының типтік қаулысына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, негізгі міндеттерге мына тармақ қосылды:
- жеке білім беру ұйымдарына тұлғалардың атын беру және оны қайта атау мәселелерін келісу.
Сонымен қатар, облыстық ономастикалық комиссиялар:
- ауылдар, кенттер, ауылдық округтердің атын беру, қайта атау, сондай-ақ олардың транскрипциясын нақтылау және өзгерту мәселелері бойынша қорытынды береді, бұл Республикалық ономастикалық комиссиямен келісілгеннен кейін жүзеге асады;
- аудандық маңызы бар қалалар, кенттер, ауылдар, ауылдық округтердің құрамдас бөліктерінің атын беру, қайта атау, транскрипциясын нақтылау және өзгерту мәселелері бойынша қорытынды береді, сондай-ақ жеке білім беру ұйымдарына тұлғалардың атын беру және оны қайта атау мәселелерін келіседі.
Республикалық маңызы бар қалалар мен астананың ономастикалық комиссиялары:
- қалалардағы аудандардың, республикалық маңызы бар қалалар мен астананың құрамдас бөліктерінің атын беру, қайта атау, транскрипциясын нақтылау және өзгерту мәселелері бойынша қорытынды береді, сондай-ақ жеке білім беру ұйымдарына тұлғалардың атын беру және оны қайта атау мәселелерін келіседі.
Бұйрық 2026 жылғы 7 ақпанда күшіне енеді.
