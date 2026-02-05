#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстан өңірлеріндегі ономастикалық комиссиялардың жұмысына өзгерістер енгізілді

Конаев, город Конаев, зимой в Конаеве, зима в Конаеве, зимний Конаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.02.2026 14:48 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 30 қаңтарда ҚР Премьер-министрінің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрінің бұйрығымен облыстық ономастикалық комиссиялар мен республикалық маңызы бар қалалар, астана ономастикалық комиссияларының типтік қаулысына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, негізгі міндеттерге мына тармақ қосылды:

  • жеке білім беру ұйымдарына тұлғалардың атын беру және оны қайта атау мәселелерін келісу.

Сонымен қатар, облыстық ономастикалық комиссиялар:

  • ауылдар, кенттер, ауылдық округтердің атын беру, қайта атау, сондай-ақ олардың транскрипциясын нақтылау және өзгерту мәселелері бойынша қорытынды береді, бұл Республикалық ономастикалық комиссиямен келісілгеннен кейін жүзеге асады;
  • аудандық маңызы бар қалалар, кенттер, ауылдар, ауылдық округтердің құрамдас бөліктерінің атын беру, қайта атау, транскрипциясын нақтылау және өзгерту мәселелері бойынша қорытынды береді, сондай-ақ жеке білім беру ұйымдарына тұлғалардың атын беру және оны қайта атау мәселелерін келіседі.

Республикалық маңызы бар қалалар мен астананың ономастикалық комиссиялары:

  • қалалардағы аудандардың, республикалық маңызы бар қалалар мен астананың құрамдас бөліктерінің атын беру, қайта атау, транскрипциясын нақтылау және өзгерту мәселелері бойынша қорытынды береді, сондай-ақ жеке білім беру ұйымдарына тұлғалардың атын беру және оны қайта атау мәселелерін келіседі.

Бұйрық 2026 жылғы 7 ақпанда күшіне енеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
