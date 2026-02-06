#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
495.1
583.72
6.46
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
495.1
583.72
6.46
Қоғам

6 ақпанда Қазақстанда қандай жолдар жабылды

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.02.2026 09:14 Фото: Zakon.kz
6 ақпан күні таңертең бірнеше автожолда қозғалысқа шектеу енгізілгені туралы ақпарат тарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті "ҚазАвтоЖол" АҚ сілтеме жасап, республикалық маңызы бар алты автожол учаскесінде барлық көлік түрлері үшін қозғалыс жабылғанын мәлімдеді:

  • "Астана – Қабанбай батыр – Нұра – Теміртау" (51–101 км, Ақмола облысының шекарасы – Нұра кенті);
  • "Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды – Шідерті" (788–906 км, Топар кенті – Ұлытау облысының шекарасы);
  • "Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды – Шідерті" (970–1135 км, Қарағанды қаласы – Павлодар облысының шекарасы);
  • "Қарағанды – Аягөз – Тарбағатай – Боғаc" (17–217 км, Қарағанды қаласы – Қарқаралы қаласы);
  • "Астана – Қарағанды (айналма жол арқылы) – Алматы" (248–592 км, Атамекен кенті – Балқаш қаласы);
  • "Астана – Қарағанды (айналма жол арқылы) – Алматы" (164–198 км, Теміртау қаласының ақылы жол төлем бекеті – Қарағанды қаласы).

Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті өңір тұрғындары мен қонақтарына мамандардың ұсынымдарын ескеріп, барынша сақ болуға, ауа райының өзгеруі және енгізілген шектеулер туралы ақпаратты үнемі қадағалап отыруға кеңес берді.

Сонымен қатар, жол қозғалысына қатысушыларға аса қажеттілік болмаса, елді мекендерден тыс жерге шықпау және жолға шықпау ұсынылады.

"Барлық оқиғалар мен төтенше жағдайлар туралы 112 нөміріне хабарлаңыздар", – деп өтінді өңірлік ТЖД.

6 ақпанда Қазақстанның 16 облысында дауылды ескерту жарияланды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанның басым бөлігінде қатты аяз күтілуде – ТЖМ шұғыл ескерту жасады
10:46, Бүгін
Қазақстанның басым бөлігінде қатты аяз күтілуде – ТЖМ шұғыл ескерту жасады
8 облыста республикалық жолдар жабылды
15:53, 18 ақпан 2024
8 облыста республикалық жолдар жабылды
Қазақстанда ауа райының қолайсыздығына байланысты республикалық тас жол жабылды
19:28, 23 ақпан 2024
Қазақстанда ауа райының қолайсыздығына байланысты республикалық тас жол жабылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: