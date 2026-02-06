#Халық заңгері
Қоғам

Маңғыстау облысында есірткіні жарнамалайтын 125 интернет-ресурс бұғатталды

Маңғыстау облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы қаңтар айындағы жедел-қызметтік жұмыстың қорытындысын шығарды. , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.02.2026 10:55 Сурет: ҚР ІІМ
Маңғыстау облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы қаңтар айындағы жедел-қызметтік жұмыстың қорытындысын шығарды.

Өткен айда өңірде заңсыз есірткі айналымына байланысты 36 құқық бұзушылық анықталды. Оның ішінде 12 есірткі қылмысы тіркелді.

Сонымен қатар есірткі заттарын өткізу бойынша – 24 дерек, есірткі заттарын сақтау бойынша – 8 дерек және есірткі немесе психотроптық заттарды тұтынуға көндіру бойынша бір дерек анықталды.

Жалпы заңсыз есірткі айналымына қатысты 24 теріс қылық тіркелді. Жедел іс-шаралар нәтижесінде заңсыз айналымнан 940 грамм есірткі тәркіленді.

Оның ішінде 515 грамм марихуана, 25 грамм синтетикалық есірткі, 30 дана тропикамид, 397 грамм героин және 3 грамм апиын бар. Қылмыстық істер аясында 12 адамға қатысты қамауға алу бұлтартпау шарасы қолданылып, олар уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Профилактикалық жұмыстарға ерекше көңіл бөлінуде. Есепті кезеңде 83 алдын алу іс-шарасы ұйымдастырылып, оған жастар мен еріктілерді қоса алғанда 6 мыңға жуық азамат қатысты.

Ақтау қаласының қоғамдық орындарында есірткіні насихаттайтын 40 граффити жазуы анықталып, жойылды. Сонымен қатар есірткі және олардың аналогтарын жарнамалайтын әрі таратумен айналысқан 125 интернет-ресурс бұғатталды.

