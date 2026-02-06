МКК импортталған дәрі-дәрмектер туралы ақпаратты Денсаулық сақтау министрлігіне ұсынады
Бұл ережелер мемлекеттік кеден органы мен медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің өзара әрекеттесу тәртібін белгілейді. Оған сәйкес, МКК үшінші елдерден Қазақстан Республикасына әкелінетін дәрі-дәрмектер мен медициналық бұйымдарға қатысты кеден құжаттарындағы ақпаратты, құпия мәліметтер ретінде, Комитетке ұсынады.
Мәліметтер Smart Bridge интеграциялық платформасы арқылы МКК-нің цифрлық жүйесінен беріледі.
Мәліметтерді ұсынудың негізі – Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Smart Bridge платформасы арқылы электрондық құжат түрінде жолдаған сұранысы.
Мәліметтер нақты уақыт режимінде немесе МКК-нің цифрлық жүйесі сұранысты өңдеген кезде берілетін болады.
Атап айтқанда, берілетін мәліметтер тізбесіне мыналар кіреді:
- Декларацияны тіркеу күні;
- Жіберуші/Экспортер;
- Қабылдаушы (тауар алушының атауы, мекенжайы: ел, қала, көше, үй, кеңсе);
- Шығу елі;
- Мақсатты ел;
- Тауар сипаттамасы:
- атауы, дозировкасы, шығарылу формасы, оралымы немесе орындау нұсқасы, МБ типоөлшемі;
- өндіруші, өндіруші елі;
- серия нөмірі;
- МБ үшін артикул нөмірі (қолданылса);
- партия көлемі (қаптама саны);
- өлшем бірлігі (қаптама, дана, флакон және т.б.);
Дәрі-дәрмек немесе медициналық бұйымды тіркеу туралы мәліметтер (Республикалық дәрі-дәрмек пен МБ мемлекеттік реестріне немесе ЕАЭО Бірыңғай реестріне сәйкес тіркеу нөмірі);
- Шот-фактура (инвойс нөмірі мен күні);
- Тауардың шығу елін растайтын декларация (сертификат нөмірі мен күні).
Бұйрық 2026 жылғы 16 ақпаннан бастап қолданысқа енгізіледі.