Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
Қоғам

Ақтөбе мен Атырау тұрғындарына ауа сапасына байланысты ескерту жасалды

Түтін, ауа сапасы, синоптиктер, Ақтөбе, Атырау, 7 ақпан, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.02.2026 09:35 Сурет: freepik
Синоптиктер 2026 жылғы 7 ақпанда Қазақстанның екі қаласында ауаның ластану деңгейі жоғары болатынын ескертеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
"2026 жылғы 7 ақпанда Ақтөбе, түнде Атырау қалаларында ауаның ластануының қолайсыз метеорологиялық жағдайлары күтіледі", делінген синоптиктер хабарламасында.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

Қала тұрғындарына сыртта, әсіресе тас жолдар мен басқа да ластану көздері маңында ұзақ болмауға кеңес беріледі. Сондай-ақ созылмалы өкпе, жүрек-қан тамырлары немесе аллергиялық аурулары бар адамдарға қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге ала жүру ұсынылады.

Бұған дейін синоптиктер еліміздегі ірі қалалардың бірі - Алматы бойынша 7-13 ақпанға арналған ауа райы болжамымен бөліскен болатын.


Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
