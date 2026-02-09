#Халық заңгері
Қоғам

Шымкент қаласына жаңа прокурор тағайындалды

Мемлекет басшысының келісімімен және Бас Прокурордың бұйрығымен Елдос Әлиханұлы Сағиев Шымкент қаласының прокуроры лауазымына тағайындалды., сурет - Zakon.kz жаңалық 09.02.2026 10:12 Сурет: ҚР Бас прокуратурасы
Мемлекет басшысының келісімімен және Бас Прокурордың бұйрығымен Елдос Әлиханұлы Сағиев Шымкент қаласының прокуроры лауазымына тағайындалды.

Ресми ақпаратты 2026 жылдың 9 ақпанында ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметі хабарлады.

Елдос Сағиев Прокуратура органдарындағы қызметін Ақмола облысы Шортанды ауданы прокурорының көмекшісі ретінде бастаған.

Әр жылдары Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаментінде, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Ұлттық бюросының Қостанай және Маңғыстау облыстары бойынша департаменттерінде, Бас прокуратураның Арнайы прокурорлар қызметінде басшылық лауазымдарда қызмет атқарды.

2022 жылғы тамыздан Бас прокуратураның Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің заңдылығын қадағалау және қылмыстық қудалау қызметінің бастығы болды.

Қызметтегі жоғары жетістіктері үшін "Ерен еңбегі үшін" медалімен, ІІ дәрежелі "Айбын" және ІІ дәрежелі "Даңқ" ордендерімен наградталған.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
