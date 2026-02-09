#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
494.63
583.22
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
494.63
583.22
6.42
Қоғам

Алматы құтқарушылары тауда қалған жігітті аман алып қалды

Алматы құтқарушылары тауда қалған жігітті қауіпсіз алып шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.02.2026 12:57 Сурет: ҚР ТЖМ
2026 жылғы 8 ақпан күні кешке Алматының Медеу ауданында құтқару операциясы өтті. Қарапайым серуен жасаймын деп келген жас жігіт үшін бұл іс тікелей трагедияға айнала жаздаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстанның Төтенше жағдайлар министрлігінің (ТЖМ) баспасөз қызметі хабарлағандай, Мыңжылқы үстіртінен түсіп келе жатқан туристік топ түнде SOS жарық сигналын байқаған. Қашықтықтан айқай естілмегендіктен, "Барыс" және Құтқару қызметінің мамандары дереу көмекке шыққан.

"Құтқарушылар келгенде дыбыстық байланыс орнатылды. Белгілі болғандай, адам тік жартаста қалып қойған. 1996 жылы туған ер адам дайындықсыз және арнайы жабдықсыз тік жартасты бағындыруға бел буған. Ол жотамен жалғыз жүріп келе жатып, сырғып кеткен. Құлау кезінде оның жылы киімдері бар сөмкесі жартастың түбіне түсіп кеткен. Үстінде тек спорт костюмы мен қол шамы болған", – деп хабарлады ТЖМ.

Құтқару үшін кәсіби сақтандыру құралдары қолданылып, күрделі жұмыс жасалған. Соңында жігітке шай мен жылы киім берілген, қауіпсіз түрде жартастың түбіне жеткізілген. Жігітке медициналық көмек қажет болмады.

ТЖМ ескертеді: "Жабдықсыз, дағдылары жоқ және байланыссыз серуендер – өзіңізге де, сізді құтқаруға шыққан адамдарға да қауіпті. Төтенше жағдайда телефондағы қуат пен қарапайым фонарь құтқарудың жалғыз мүмкіндігі болуы мүмкін".

Еске салайық, бұған дейін Көк-Жайлау маңында екі қызды құтқару операциясы өткізілген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Таразда анасы екі баласын бесінші қабаттан лақтырып жіберді
13:06, Бүгін
Таразда анасы екі баласын бесінші қабаттан лақтырып жіберді
Алматыда тауда қаза тапқан тағы екі адамның денесі табылды
19:28, 27 желтоқсан 2025
Алматыда тауда қаза тапқан тағы екі адамның денесі табылды
Құтқарушылар қыздың сақинаға қысылып қалған саусағын аман алып қалды
22:00, 05 ақпан 2024
Құтқарушылар қыздың сақинаға қысылып қалған саусағын аман алып қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: