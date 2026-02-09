Алматы құтқарушылары тауда қалған жігітті аман алып қалды
Сурет: ҚР ТЖМ
2026 жылғы 8 ақпан күні кешке Алматының Медеу ауданында құтқару операциясы өтті. Қарапайым серуен жасаймын деп келген жас жігіт үшін бұл іс тікелей трагедияға айнала жаздаған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстанның Төтенше жағдайлар министрлігінің (ТЖМ) баспасөз қызметі хабарлағандай, Мыңжылқы үстіртінен түсіп келе жатқан туристік топ түнде SOS жарық сигналын байқаған. Қашықтықтан айқай естілмегендіктен, "Барыс" және Құтқару қызметінің мамандары дереу көмекке шыққан.
"Құтқарушылар келгенде дыбыстық байланыс орнатылды. Белгілі болғандай, адам тік жартаста қалып қойған. 1996 жылы туған ер адам дайындықсыз және арнайы жабдықсыз тік жартасты бағындыруға бел буған. Ол жотамен жалғыз жүріп келе жатып, сырғып кеткен. Құлау кезінде оның жылы киімдері бар сөмкесі жартастың түбіне түсіп кеткен. Үстінде тек спорт костюмы мен қол шамы болған", – деп хабарлады ТЖМ.
Құтқару үшін кәсіби сақтандыру құралдары қолданылып, күрделі жұмыс жасалған. Соңында жігітке шай мен жылы киім берілген, қауіпсіз түрде жартастың түбіне жеткізілген. Жігітке медициналық көмек қажет болмады.
ТЖМ ескертеді: "Жабдықсыз, дағдылары жоқ және байланыссыз серуендер – өзіңізге де, сізді құтқаруға шыққан адамдарға да қауіпті. Төтенше жағдайда телефондағы қуат пен қарапайым фонарь құтқарудың жалғыз мүмкіндігі болуы мүмкін".
Еске салайық, бұған дейін Көк-Жайлау маңында екі қызды құтқару операциясы өткізілген еді.
