Қоғам

Қазақстанда 10 ақпанда барлық өңірде қатты жел болатыны ескертілді

Қатты жел, 10 ақпан, ауа райы болжамы, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.02.2026 20:15 Сурет: pexels
Синоптиктер 2026 жылдың 10 ақпаны, сейсенбіге арналған ауа райы болжамымен бөлісті. "Қазгидромет" РМК ұсынған ақпаратқа сәйкес, батыс циклоны Қазақстандағы тұрақсыз ауа райына түрткі болады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сонымен, 10 ақпанда еліміздің басым бөлігінде жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады деп күтіледі.

Сонымен қатар, еліміздің солтүстігі мен оңтүстігінде қатты жауын-шашын болады деп болжанады.

Ал республика бойынша боран, көктайғақ, тұман сипатында ортақ табиғи құбылыстар белең алады.

Метеорологтардың айтуынша, қатты жел бүкіл өңірде тіркеледі.

"Батыста, оңтүстікте, Абай облысының орталығында, Шығыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында, Жетісу облысының Алакөл көлдері ауданында, күндіз Түркістан өңірінің тау асуларында, оңтүстік-батысында, Жамбыл облысының таулы аудандарында секундына 30 және одан да көп метр жылдамдықпен жел соғады деп күтіледі". "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі

Бұған дейін синоптиктер еліміз бойынша 10-12 ақпанға арналған ауа райының жалпы болжамымен бөліскен болатын.

