Логотип
Қоғам

10–12 ақпан: Қазақстанның басым бөлігінде қатты аяз және боран болады

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.02.2026 12:38 Фото: Zakon.kz
Қазақстанды жаңа батыс циклоны жауып, аномалды аяз, қар жаууы және боран соғуы күтілуде, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 10–12 ақпанға арналған болжамда "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі мәлімдеді:

"Қазақстанның басым бөлігінде батыс циклондары мен атмосфералық фронттардың өтуімен жауын-шашын күтіледі. 10–11 ақпан күндері солтүстік, солтүстік-батыс, оңтүстік, оңтүстік-шығыс және орталық өңірлерде, 11 ақпанда шығыста қар мен жаңбырдың күшті жаууы болжанып отыр. Республиканың көп жерінде мұздақ, боран және желдің екпіні күтіледі".

Болжам бойынша, кезеңнің соңында батыс антициклонының әсерімен жауын-шашын тоқтап, температура төмендейді:

  • Солтүстік, солтүстік-батыс, орталық өңірлерде: түнде -22–30°С, күндіз -15–20°С;
  • Шығыста: түнде -13–23°С, күндіз -12–20°С;
  • Оңтүстік өңірлерде: түнде -10–20°С, күндіз -5–+5°С.

Бұған дейін синоптиктер болжанып отырған ауа райына байланысты Қазақстанның барлық өңірлерінде дауылды ескерту жариялаған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
