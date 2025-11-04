#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
528.31
608.35
6.55
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
Қоғам

Астана, Алматы және Шымкентте 5-7 қарашада жауын-шашын, аяз және боран күтіледі

Астана, Алматы және Шымкентте 5-7 қарашада жауын-шашын, аяз және боран күтіледі, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.11.2025 16:10 Сурет: unsplash
РГП "Қазгидромет" деректеріне сәйкес, Қазақстанның үш мегаполисінде алдағы үш күнде жауын-шашынның қарға ауысуы, аяз және боран күтілуде, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

5 қараша: аралас бұлттылық, түнде және таңертең жеңіл қар, қарға ұласып тұман. Солтүстік-шығыстан соққан жел түнде оңтүстік-батысқа ауысып, 3-8 м/с, күндіз 9-14 м/с болады. Түнгі температура -13…-15°C, күндіз -6…-8°C.

6 қараша: аралас бұлттылық, түнде қар, күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), төменгі боран, боранды мұз. Жел 9-14 м/с, кейде 15-20 м/с дейін күшейеді. Температура: түнде -5…-7°C, күндіз 0…+2°C.

7 қараша: аралас бұлттылық, кей жерлерде жаңбыр мен қар, төменгі боран, боранды мұз. Жел 9-14 м/с, кейде 15-20 м/с. Температура: түнде -2…-4°C, күндіз 0…+2°C.

Алматы

5 қараша: бұлтты, жауын-шашын, кейде қарға ауысқан жаңбыр, тұман, боранды мұз. Жел 2-7 м/с. Температура: түнде және күндіз -1…-3°C, күндіз төмендейді.

6 қараша: аралас бұлттылық, түнде қар, тұман, жолдарда мұз. Жел 2-7 м/с. Температура: түнде -5…-7°C, күндіз 0…+2°C.

7 қараша: аралас бұлттылық, жауын-шашын жоқ. Жел шығыс бағытынан 3-8 м/с. Температура: түнде -3…-5°C, күндіз +5…+7°C.

Шымкент

5 қараша: аралас бұлттылық, түнде қар, тұман, боранды мұз. Жел 5-10 м/с. Температура: түнде -3…-5°C, күндіз +3…+5°C.

6 қараша: аралас бұлттылық, жауын-шашын жоқ. Жел 8-13 м/с. Температура: түнде -5…-7°C, күндіз +5…+7°C.

7 қараша: аралас бұлттылық, жауын-шашын жоқ. Жел 8-13 м/с. Температура: түнде -2…-4°C, күндіз +9…+11°C.

Синоптиктер бұрын хабарлағандай, Қазақстанға күшті циклон келеді, ол күрт аяз және қар жаууға әкеледі.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
