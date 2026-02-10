Елорда экологиялық саммитке дайындалуда
Фото: unsplash
2026 жылғы 22-24 сәуір аралығында Астанада өңірлік экологиялық саммит өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов БҰҰ-ның Қазақстандағы тұрақты үйлестірушісі Саранго Раднарагчамен кездесті. Тараптар су ресурстарына қатысты іс-шараларды ұйымдастыру және бірлескен ұсыныстар әзірлеу мәселелерін пысықтауға келісті.
Кездесуде Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың су ресурстары саласындағы халықаралық өзара іс-қимылды нығайтуға бағытталған бастамаларын іске асырудағы әлеуетті ынтымақтастық сөз болды.
Атап айтқанда, жиында келесі мәселелер талқыланды:
- тараптар Мемлекет басшысының БҰҰ құрылымында Халықаралық су ұйымын құру,
- Қазақстанда Шанхай ынтымақтастық ұйымының Су проблемаларын зерттеу орталығын құру,
- Орталық Азияның су пайдалану жөніндегі негіздемелік конвенциясын әзірлеу туралы.
"Кездесу соңында министр Раднарагча ханымды Қазақстан Республикасының су секторын дамыту жөніндегі әріптестердің Үйлестіру кеңесінің алдағы отырысына қатысуға шақырды",- делінген ақпаратта.
Бұған дейін Шымкентте алаяқ әйелдің жоқ пәтерлерді жалға бергенін жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript