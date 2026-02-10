#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
494.75
586.77
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
494.75
586.77
6.38
Қоғам

Елорда экологиялық саммитке дайындалуда

Астана, город Астана, столица Казахстана, виды Астаны, виды города Астаны, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.02.2026 10:04 Фото: unsplash
2026 жылғы 22-24 сәуір аралығында Астанада өңірлік экологиялық саммит өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов БҰҰ-ның Қазақстандағы тұрақты үйлестірушісі Саранго Раднарагчамен кездесті. Тараптар су ресурстарына қатысты іс-шараларды ұйымдастыру және бірлескен ұсыныстар әзірлеу мәселелерін пысықтауға келісті.

Кездесуде Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың су ресурстары саласындағы халықаралық өзара іс-қимылды нығайтуға бағытталған бастамаларын іске асырудағы әлеуетті ынтымақтастық сөз болды.

Атап айтқанда, жиында келесі мәселелер талқыланды:

  • тараптар Мемлекет басшысының БҰҰ құрылымында Халықаралық су ұйымын құру,
  • Қазақстанда Шанхай ынтымақтастық ұйымының Су проблемаларын зерттеу орталығын құру,
  • Орталық Азияның су пайдалану жөніндегі негіздемелік конвенциясын әзірлеу туралы.
"Кездесу соңында министр Раднарагча ханымды Қазақстан Республикасының су секторын дамыту жөніндегі әріптестердің Үйлестіру кеңесінің алдағы отырысына қатысуға шақырды",- делінген ақпаратта.

Бұған дейін Шымкентте алаяқ әйелдің жоқ пәтерлерді жалға бергенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
2026 жылы көктемде Астанада БҰҰ агенттіктерімен бірге Өңірлік экологиялық саммиті өтеді
16:33, 03 тамыз 2025
2026 жылы көктемде Астанада БҰҰ агенттіктерімен бірге Өңірлік экологиялық саммиті өтеді
Жансая Әбдімәлік пен Бибісара Асаубаева шахматтан әлем чемпионатына қатысады
23:07, 03 сәуір 2023
Жансая Әбдімәлік пен Бибісара Асаубаева шахматтан әлем чемпионатына қатысады
Еліміздің бірнеше өңірінде аяз күшейіп, қалың қар жауады
15:05, 21 қаңтар 2026
Еліміздің бірнеше өңірінде аяз күшейіп, қалың қар жауады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: