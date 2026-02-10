#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
494.75
586.77
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
494.75
586.77
6.38
Саясат

Астанада Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Үкіметтің кеңейтілген отырысы басталды

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.02.2026 10:27 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
2026 жылғы 10 ақпанда Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Астанада Үкіметтің кеңейтілген отырысы басталды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Жиынға министрлер, бірнеше облыстың әкімдері, Президент және Үкімет әкімшіліктерінің өкілдері қатысып отыр.

Ақорда мәліметінше, отырыста елдің 2025 жылғы әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындылары қорытындыланып, алдағы кезеңге Үкіметтің негізгі міндеттері белгіленеді.

Жиында Премьер-министр Олжас Бектеновтің, Ұлттық банктің төрағасы Тимур Сүлейменовтің, Премьер-министрдің орынбасары – Жасанды интеллект пен цифрлық дамытудың министрі Жаслан Мадиевтің, сондай-ақ бірнеше облыс әкімдерінің баяндамалары тыңдалады.

Еске салсақ, 2025 жылғы 28 қаңтарда Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Үкімет пен әкімдердің тиімділігін ең алдымен экономика дамуымен және азаматтардың өмір сүру сапасын жақсарту нәтижелері арқылы бағалайтынын айтқан еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Бүкілармиялық кеңес отырысы басталды
16:20, 05 мамыр 2023
Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Бүкілармиялық кеңес отырысы басталды
Тоқаевтың төрағалығымен үкіметтің кеңейтілген отырысы: мәтіндік трансляция
10:53, 28 қаңтар 2025
Тоқаевтың төрағалығымен үкіметтің кеңейтілген отырысы: мәтіндік трансляция
Тоқаевтың қатысуымен үкіметтің кеңейтілген отырысы – мәтіндік трансляция
10:51, 07 ақпан 2024
Тоқаевтың қатысуымен үкіметтің кеңейтілген отырысы – мәтіндік трансляция
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: