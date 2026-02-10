Астанада Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Үкіметтің кеңейтілген отырысы басталды
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
2026 жылғы 10 ақпанда Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Астанада Үкіметтің кеңейтілген отырысы басталды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Жиынға министрлер, бірнеше облыстың әкімдері, Президент және Үкімет әкімшіліктерінің өкілдері қатысып отыр.
Ақорда мәліметінше, отырыста елдің 2025 жылғы әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындылары қорытындыланып, алдағы кезеңге Үкіметтің негізгі міндеттері белгіленеді.
Жиында Премьер-министр Олжас Бектеновтің, Ұлттық банктің төрағасы Тимур Сүлейменовтің, Премьер-министрдің орынбасары – Жасанды интеллект пен цифрлық дамытудың министрі Жаслан Мадиевтің, сондай-ақ бірнеше облыс әкімдерінің баяндамалары тыңдалады.
Еске салсақ, 2025 жылғы 28 қаңтарда Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Үкімет пен әкімдердің тиімділігін ең алдымен экономика дамуымен және азаматтардың өмір сүру сапасын жақсарту нәтижелері арқылы бағалайтынын айтқан еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript