Қоғам

Үкімет АЭА мен ИА-дағы инфрақұрылымды 100% қамтамасыз ету үшін шаралар қабылдауда

СЭЗ, специальная экономическая зона, свободная экономическая зона, производство, завод, заводы, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.02.2026 11:05 Фото: primeminister.kz
Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен өткен Үкіметтің кеңейтілген отырысында Олжас Бектенов экономиканың қол жеткізілген өсу жылдамдығы инфрақұрылымды озық қарқынмен дамытуды талап ететінін атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Үкіметтің дерегіне сүйенсек, арнайы экономикалық аймақтардың өзінде инфрақұрылыммен орташа қамтамасыз ету деңгейі небәрі 53%-ды, ал индустриялық аймақтарда бұл көрсеткіш 48%-ды құрайды.

Осыған байланысты Үкімет арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарда инфрақұрылымды жедел дамыту бойынша бірқатар қажетті шешім қабылдауда.

"АЭА мен ИА-ны инфрақұрылыммен 100% қамтамасыз ету үшін қажетті шешімдер қабылданды. Алдағы үш жыл ішінде Ислам даму банкі қаражатын тарту есебінен жаңа өндірістік нысандарға қажетті инфрақұрылым салуға 1 трлн теңге көлемінде инвестициялар тартылатын болады, – деп атап өтті Олжас Бектенов.

Бұған дейін Бектенов президентке ел экономикасын нығайту жөніндегі тапсырмалардың жүзеге асырылу барысы туралы баяндағанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алатау қаласы жаңа инвестициялық кезеңнің негізгі жобасы болуға тиіс – Мемлекет басшысы
12:50, Бүгін
Алатау қаласы жаңа инвестициялық кезеңнің негізгі жобасы болуға тиіс – Мемлекет басшысы
Бектенов президентке ел экономикасын нығайту жөніндегі тапсырмалардың жүзеге асырылу барысы туралы баяндады
10:33, Бүгін
Бектенов президентке ел экономикасын нығайту жөніндегі тапсырмалардың жүзеге асырылу барысы туралы баяндады
Қазақстан тақтатас мұнайын өндіруге кірісуде: мұнай-газ саласына инвестициялар тарту үшін алғашқы қадамдар
15:11, 28 қаңтар 2025
Қазақстан тақтатас мұнайын өндіруге кірісуде: мұнай-газ саласына инвестициялар тарту үшін алғашқы қадамдар
