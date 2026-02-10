#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
494.75
586.77
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
494.75
586.77
6.38
Қоғам

Үкімет пен әкімдіктер су тасқынына қарсы шараларды сапалы жүзеге асыруға тиіс – Президент

Паводки, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, паводковая ситуация , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.02.2026 13:13 Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 10 ақпанда өткен Үкіметтің кеңейтілген отырысында табиғи апаттар мен су тасқынына қарсы шараларға дайындық мәселесіне тоқталды.
"Құзырлы мекемелер биыл кейбір аймақта алдымен су тасқыны, содан соң құрғақшылық болатынын айтуда", — деді Президент.

Мемлекет басшысы Үкіметке нақты іс-қимыл жоспарын әзірлеуді тапсырды:

"Үкімет қазірдің өзінде нақты іс-қимыл жоспарын әзірлеп қоюы керек. Тағы да айтарым, табиғи апаттарды болжау үшін цифрлық тәсілдерді пайдаланбасақ, жұмыстың бәрі босқа кетеді", — деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент технологияны дұрыс әрі жүйелі қолданудың маңыздылығын атап өтті:

"Бізде қажетті технологияның бәрін пайдалануға мүмкіндік бар. Тек соның барлығы қаншалықты жауапты әрі жүйелі түрде қолданылады деген сұрақ туады. Мәселе – сонда. Егіс алқаптары мен инфрақұрылымды қорғауға қажетті шаралар алдын ала қабылдануы қажет", — деді Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев қателіктерді қайталамаудың және алдын алу шараларын уақытында орындаудың маңыздылығын ескертті:

"Әр жолы мәселе пайда болған кезде ғана жанталаспай, қиындықтың алдын алған жөн. Бұрынғы қателіктерге жол бермеу керек. Көктем де келіп қалды. Үкімет әкімдіктермен бірге су тасқынына қарсы шараларды сапалы жүзеге асыруға тиіс", — деді Президент.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Президент: Теміржол желілерін барынша дамыту – айрықша маңызды міндет
13:30, Бүгін
Президент: Теміржол желілерін барынша дамыту – айрықша маңызды міндет
Үкімет мұнай-газ химиясы саласындағы жаңа жобаларды уақтылы аяқтауы тиіс – Тоқаев
13:04, Бүгін
Үкімет мұнай-газ химиясы саласындағы жаңа жобаларды уақтылы аяқтауы тиіс – Тоқаев
Президент сақтандыру және құнды қағаздар нарығын жетілдіруді тапсырды
12:57, Бүгін
Президент сақтандыру және құнды қағаздар нарығын жетілдіруді тапсырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстан завоевал два "золота" на чемпионате Азии по стрельбе
14:54, Бүгін
Казахстан завоевал два "золота" на чемпионате Азии по стрельбе
Казахстанские шорт-трекистки провалились на зимней Олимпиаде-2026
14:47, Бүгін
Казахстанские шорт-трекистки провалились на зимней Олимпиаде-2026
Казахстанские лыжники не пробились в четвертьфинал спринта на Олимпиаде в Италии
14:37, Бүгін
Казахстанские лыжники не пробились в четвертьфинал спринта на Олимпиаде в Италии
Сенсационного российского бойца "вознаградила" UFC
14:32, Бүгін
Сенсационного российского бойца "вознаградила" UFC
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: