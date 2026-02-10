#Халық заңгері
Қоғам

Президент тамақ өнеркәсібін дамытуға қатысты жүйелі шаралар қабылдау керектігін айтты

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.02.2026 14:18 Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 10 ақпанда өткен Үкіметтің кеңейтілген отырысында ауыл шаруашылығына да қатысты өте өзекті мәселені көтерді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, шикізатты терең өңдеу – ауыл шаруашылығына да қатысты өте өзекті мәселе.

"Агроөнеркәсіп кешенін қолдау шаралары қордаланған мәселелерді шешу үшін емес, тек осы саладағы жалпы өнімді арттыру үшін қабылданып жатыр деуге болады. Соның салдарынан әлі күнге дейін азық-түлік импортына тәуелді болып отырмыз, баға да өсуде. Атқарушы билік бұған тосқауыл қою үшін негізінен әкімшілік шараларға жүгінеді. Үкімет осыған дейін әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасын тікелей реттеуден бас тартатыны туралы айтты. Соған қарамастан, мұндай тауарлар саны 19-дан 31-ге дейін көбейді. Үкімет бұл шешімді уақытша шара деп түсіндірді. Бірақ уақытша деп басталған шара әдеттегідей тұрақты сипатқа ие болып кетпеуі керек",- деді ол. Мемлекет басшысы

Президент ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспортына да нарыққа қайшы шектеулер қойылғанын атап өтті.

Шешімді қабылдар алдында оның салдары қандай болатынын ешкім ойламайды. Не себепті бұлай жасалып жатқанын түсіну қиын емес. Себебі нарықты дамытқаннан гөрі оған шектеу қою – әлдеқайда оңай. Мұндай әрекетті тоқтату керек. Үкімет бизнес қауымдастығымен бірлесе отырып, тамақ өнеркәсібін дамытуға қатысты жүйелі шаралар қабылдауға тиіс".Қасым-Жомарт Тоқаев

Бұған дейін президент Үкімет пен әкімдіктер су тасқынына қарсы шараларды сапалы жүзеге асыруға тиіс екенін атап өткен болатын.

