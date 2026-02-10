#Халық заңгері
Қоғам

Биылдан бастап салықтар мен төлемдер бүтін теңгемен есептеледі

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.02.2026 17:10 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап салық төлеуші салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдерді бүтін теңгемен есептей ала ма? Бұл сұраққа ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаңа Салық кодексінің 204-бабына сәйкес, салықтық есепке алуды жүргізу қағидалары айқындалған.

Қағидаларға сай, салық төлеуші (салық агенті) Салық кодексінде белгіленген тәртіппен және шарттармен есептеу әдісі бойынша салықтық есепті теңгемен жүргізеді.

"Осыған байланысты салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдерді есептеу кезінде тиынмен есептелген сомалар 1 теңгеге дейін дөңгелектеледі", – делінген жауапта.

Еске салайық, бұған дейін Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Үкіметтің кеңейтілген отырысында жаңа Салық кодексі мен салық-бюджет саясатына қатысты тапсырмалар бергенін хабаралаған едік.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда жаңа жылдық шыршалар қашан жиналатыны белгілі болды
18:44, Бүгін
18:44, Бүгін
Алматыда жаңа жылдық шыршалар қашан жиналатыны белгілі болды
Көлік салығы және жергілікті бюджет төлемдері: 2026 жылдан бастап не өзгереді
15:52, 03 желтоқсан 2025
15:52, 03 желтоқсан 2025
Көлік салығы және жергілікті бюджет төлемдері: 2026 жылдан бастап не өзгереді
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап ҚҚС артықшылығын қайтарудың жеңілдетілген тәртібі: не білу маңызды
10:33, 21 қаңтар 2026
10:33, 21 қаңтар 2026
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап ҚҚС артықшылығын қайтарудың жеңілдетілген тәртібі: не білу маңызды
