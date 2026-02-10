#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
494.75
586.77
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
494.75
586.77
6.38
Қоғам

Ақтөбедегі Орталық саябақта мемлекеттік ту неге түсірілді

Ақтөбедегі Орталық саябақта мемлекеттік ту неге түсірілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.02.2026 17:25 Сурет: Zakon.kz
Ақтөбе әкімдігінің баспасөз қызметі мемлекеттік тудың уақытша түсірілуіне қатысты түсінік берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қала тұрғындарына арналған үндеу бүгін, 2026 жылғы 10 ақпанда, ведомствоның әлеуметтік желідегі парақшаларында жарияланған.

"Ақтөбеде желдің күшеюіне байланысты ҚР Тұңғыш Президенті атындағы Орталық саябақта орнатылған мемлекеттік ту уақытша түсіріледі", – делінген Ақтөбе әкімдігінің баспасөз қызметі таратқан хабарламада.

Әкімдіктің мәліметінше, бұл шара ауа райы жақсарғанға дейін тудың матасы мен ту тұғырының сақталуын қамтамасыз ету үшін қабылданған.

Айта кетейік, 11 ақпан, сәрсенбі күні қала мен облыста дауылды ескерту жарияланған. "Қазгидромет" РМК болжамына сәйкес, түнде Ақтөбе облысының батысы мен солтүстігінде аздаған қар жауады, ал өңірдің солтүстігі мен шығысында жаяу бұрқасын күтіледі. Батыстан соққан желдің екпіні түнде облыстың солтүстігі мен шығысында 15-20 м/с-қа дейін жетеді.

Ақтөбе қаласында да 11 ақпанда аздаған қар жауып, түнде жаяу бұрқасын болады. Батыс желінің екпіні 15 м/с-қа дейін күшейеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанда қазір қай жолдар жабық
18:00, Бүгін
Қазақстанда қазір қай жолдар жабық
Алматы қаласының әкімдігі жетім балалардың видео үндеуіне қатысты түсініктеме берді
18:36, 25 желтоқсан 2023
Алматы қаласының әкімдігі жетім балалардың видео үндеуіне қатысты түсініктеме берді
Ақтөбе облысындағы тікұшақ апаты: Қорғаныс министрлігі оқиғаның егжей-тегжейін хабарлады
12:49, 09 қараша 2024
Ақтөбе облысындағы тікұшақ апаты: Қорғаныс министрлігі оқиғаның егжей-тегжейін хабарлады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанские биатлонисты неудачно выступили на Олимпиаде-2025
19:14, Бүгін
Казахстанские биатлонисты неудачно выступили на Олимпиаде-2025
Сербский защитник может перейти в клуб КПЛ
19:04, Бүгін
Сербский защитник может перейти в клуб КПЛ
Ислам Махачев назвал лучший гол, который когда-либо видел в футболе
18:33, Бүгін
Ислам Махачев назвал лучший гол, который когда-либо видел в футболе
Бывший тренер сборной Казахстана официально нашёл работу в КХЛ
18:11, Бүгін
Бывший тренер сборной Казахстана официально нашёл работу в КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: