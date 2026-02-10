#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
494.75
586.77
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
494.75
586.77
6.38
Қоғам

Конституция жобасында адам құқықтары мен бостандықтарына қатысты нормалар күшейтілді

Конституция жобасында адам құқықтары мен бостандықтарына қатысты нормалар күшейтілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.02.2026 17:50 Сурет: gov.kz
Конституциялық сот төрағасының орынбасары Бақыт Нұрмұханов 2026 жылғы 10 ақпанда өткен Конституциялық реформа жөніндегі комиссия отырысында Ата заң жобасы қандай нормалармен толықтырылғанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бақыт Нұрмұхановтың айтуынша, тиісті ұсыныстар сарапшылардан түскен.

"Конституция жобасының 8-бабында меншiктiң екі нысаны – мемлекеттік және жеке меншік танылып, тең дәрежеде қорғалады деп көрсетілген болатын. Көптеген ұсыныста бұл норма меншік нысандарының барлығын толық қамтымайтыны айтылды. Осыған байланысты аталған баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылды: "Қазақстан Республикасында меншiктiң барлық нысаны танылады, оларға кепiлдiктер берiледi және тең дәрежеде қорғалады", – деді ол.

Сондай-ақ, оның сөзінше, жоба Конституциясының 14-бабының 2-тармағында адам құқықтары мен бостандықтары әркімге тумысынан тиесілі және абсолютті деп танылады, олар дан ешкім айыра алмайды деп көрсетілген. Алайда, спикердің атап өтуінше, көптеген азамат пен сарапшы бұл норманы күшейтіп, адам құқықтары мен бостандықтары Қазақстан заңнамасының мазмұны мен қолданылуын айқындайтыны туралы ережемен толықтыруды ұсынған.

"Осы ұсыныстарды ескере отырып, тармақ мынадай түрде тұжырымдалды: "Адам құқықтары мен бостандықтары әркімге тумысынан жазылған, олар абсолютті деп танылады, олар дан ешкім айыра алмайды, заңдар мен өзге де нормативтік-құқықтық актілердің мазмұны мен қолданылуы осыған қарай анықталады".

14-баптың 3-тармағында Қазақстан Республикасының азаматы өз азаматтығынан туындайтын құқықтар мен міндеттерге ие екені көрсетілген. Азаматтық – адамның мемлекетпен конституциялық-құқықтық байланысын білдіреді.

"Демек, Қазақстан Республикасының азаматтары Конституцияда белгіленген құқықтардың, бостандықтардың және міндеттердің толық көлеміне ие және заң алдында тең", – деп атап өтті Конституциялық сот төрағасының орынбасары.

Сондай-ақ Конституция жобасының 14-бабының 5-тармағы нақтыланды. Жаңа редакцияда адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыру өзге адамдардың құқықтары мен бостандықтарын бұзбауға, конституциялық құрылыс негіздеріне, қоғамдық тәртіпке, азаматтардың денсаулығына және қоғамның гуманистік негіздеріне қол сұқпауға тиіс екені бекітілді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанда қазір қай жолдар жабық
18:00, Бүгін
Қазақстанда қазір қай жолдар жабық
Конституция жобасында Құрылтайды таратуға болмайтын жағдайлар көрсетілді
17:20, Бүгін
Конституция жобасында Құрылтайды таратуға болмайтын жағдайлар көрсетілді
Қазақстандықтардың қос немесе көп азаматтық алуына жол берілмейді - Конституция жобасы
15:00, 07 ақпан 2026
Қазақстандықтардың қос немесе көп азаматтық алуына жол берілмейді - Конституция жобасы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанские биатлонисты неудачно выступили на Олимпиаде-2025
19:14, Бүгін
Казахстанские биатлонисты неудачно выступили на Олимпиаде-2025
Сербский защитник может перейти в клуб КПЛ
19:04, Бүгін
Сербский защитник может перейти в клуб КПЛ
Ислам Махачев назвал лучший гол, который когда-либо видел в футболе
18:33, Бүгін
Ислам Махачев назвал лучший гол, который когда-либо видел в футболе
Бывший тренер сборной Казахстана официально нашёл работу в КХЛ
18:11, Бүгін
Бывший тренер сборной Казахстана официально нашёл работу в КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: