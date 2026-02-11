Қызыл кітапқа енген құстарды контрабандалау арнасының жолы кесілді
5 ақпанда Павлодар облысының аумағында полиция қызметкерлері Қызыл кітапқа енген құстарды заңсыз түрде шетелге шығару бойынша қылмыстық схеманы анықтап, жолын кесті.
Сирек кездесетін құстарды аулау Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында жүзеге асырылған.
Аталған қылмысты жасады деген күдікпен бір топ адам, оның ішінде Баянауыл ұлттық паркінің қызметкерлері де ұсталды.
17 тінту шарасы жүргізіліп, нәтижесінде 40-тан астам құс, 5 атыс қаруы, шамамен 200 оқ-дәрі, суық қарудың бірнеше түрі, құстарды ұстауға және тасымалдауға арналған құралдар, сондай-ақ басқа да маңызды айғақ болар заттар тәркіленді.
Мемлекетке келтірілген алдын ала шығын көлемі 120 миллион теңгеден асады. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр. Барлық ұсталған адам қамауға алынды. Тергеу мүддесіне байланысты өзге мәліметтер жария етілмейді
