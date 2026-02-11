#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.88
585.83
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.88
585.83
6.36
Қоғам

Қызыл кітапқа енген құстарды контрабандалау арнасының жолы кесілді

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, видеожетон, видеожетоны, смарт-жетоны патрульных, камера полиции, камера полицейского, камера полицейских, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 16:51 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
5 ақпанда Павлодар облысының аумағында полиция қызметкерлері Қызыл кітапқа енген құстарды заңсыз түрде шетелге шығару бойынша қылмыстық схеманы анықтап, жолын кесті.

Сирек кездесетін құстарды аулау Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында жүзеге асырылған.

Аталған қылмысты жасады деген күдікпен бір топ адам, оның ішінде Баянауыл ұлттық паркінің қызметкерлері де ұсталды.

17 тінту шарасы жүргізіліп, нәтижесінде 40-тан астам құс, 5 атыс қаруы, шамамен 200 оқ-дәрі, суық қарудың бірнеше түрі, құстарды ұстауға және тасымалдауға арналған құралдар, сондай-ақ басқа да маңызды айғақ болар заттар тәркіленді.

Мемлекетке келтірілген алдын ала шығын көлемі 120 миллион теңгеден асады. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр. Барлық ұсталған адам қамауға алынды. Тергеу мүддесіне байланысты өзге мәліметтер жария етілмейді

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Елімізде "Қызыл кітапқа" енген құстарды қорғау мақсатында өтетін "Сұңқар" акциясы басталды
17:56, 25 тамыз 2023
Елімізде "Қызыл кітапқа" енген құстарды қорғау мақсатында өтетін "Сұңқар" акциясы басталды
ШҚО тұрғыны Қызыл кітапқа енген құсты заңсыз алып жүрген
18:52, 13 тамыз 2025
ШҚО тұрғыны Қызыл кітапқа енген құсты заңсыз алып жүрген
"Қызыл кітапқа" енген жануарлар фототұзаққа ілікті
11:13, 13 наурыз 2023
"Қызыл кітапқа" енген жануарлар фототұзаққа ілікті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанские могулистки неудачно выступили в финале Олимпиады-2026
18:56, Бүгін
Казахстанские могулистки неудачно выступили в финале Олимпиады-2026
Три казахстанские спортсменки превзошли трансгендера на зимней Олимпиаде
18:50, Бүгін
Три казахстанские спортсменки превзошли трансгендера на зимней Олимпиаде
Двумя сетами обернулся матч казахстанского теннисиста на турнире во Франции
18:32, Бүгін
Двумя сетами обернулся матч казахстанского теннисиста на турнире во Франции
Казахстанский двоеборец потерпел фиаско на Олимпиаде-2026
18:31, Бүгін
Казахстанский двоеборец потерпел фиаско на Олимпиаде-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: