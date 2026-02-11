Талғар қаласының әкімі отставкаға кетті
Талғар қаласының әкімі Арыстанбек Әбілқайырұлы денсаулығыма байланысты лауазымынан кету туралы шешім қабылдағанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы қала әкімдігінің желідегі парақшасында хабарланды.
"Денсаулығыма байланысты өз қызметімді аяқтау туралы шешім қабылдадым. Бұл шешім маған оңайға соққан жоқ. Денсаулығыма байланысты біраз уақыт еңбек демалысында болдым. Денсаулық жағдайы қызметтік міндеттерімді толық әрі жауапкершілікпен атқаруға кедергі келтірмеуі үшін осындай шешім қабылдауды дұрыс деп санаймын", - деп жазды ол.
2024 жылғы желтоқсандағы сайлауда жеңіске жеткен Арыстанбек Әбілқайырұлы бұл лауазымын 1 жыл екі ай атқарды.
Бұған дейін ҚР ауыл шаруашылығы вице-министрі жаңадан тағайындалғанын жазғанбыз.
