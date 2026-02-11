#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
490.58
584.77
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
490.58
584.77
6.34
Қоғам

Талғар қаласының әкімі отставкаға кетті

Талғар әкімі, Арыстанбек Әбілқайырұлы, отставка, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 21:27 Сурет: Instagram/talgarturgynui
Талғар қаласының әкімі Арыстанбек Әбілқайырұлы денсаулығыма байланысты лауазымынан кету туралы шешім қабылдағанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы қала әкімдігінің желідегі парақшасында хабарланды.  

"Денсаулығыма байланысты өз қызметімді аяқтау туралы шешім қабылдадым. Бұл шешім маған оңайға соққан жоқ. Денсаулығыма байланысты біраз уақыт еңбек демалысында болдым. Денсаулық жағдайы қызметтік міндеттерімді толық әрі жауапкершілікпен атқаруға кедергі келтірмеуі үшін осындай шешім қабылдауды дұрыс деп санаймын", - деп жазды ол.

2024 жылғы желтоқсандағы сайлауда жеңіске жеткен Арыстанбек Әбілқайырұлы бұл лауазымын 1 жыл екі ай атқарды. 

Бұған дейін ҚР ауыл шаруашылығы вице-министрі жаңадан тағайындалғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Талғар қаласының әкімі мен оның орынбасары қызметтерінен босатылды
12:43, 15 қазан 2024
Талғар қаласының әкімі мен оның орынбасары қызметтерінен босатылды
Орал әкімі қызметінен кетті
14:00, 22 шілде 2024
Орал әкімі қызметінен кетті
Талғар ауданы әкімі аппаратының жаңа басшысы тағайындалды
15:16, 15 қараша 2024
Талғар ауданы әкімі аппаратының жаңа басшысы тағайындалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский вратарь не спас "Магнитку" от поражения в матче ВХЛ
21:38, Бүгін
Казахстанский вратарь не спас "Магнитку" от поражения в матче ВХЛ
Камбэком завершился матч Александра Бублика на турнире в Роттердаме
21:02, Бүгін
Камбэком завершился матч Александра Бублика на турнире в Роттердаме
Драмой завершился матч чемпионата России с участием вратаря сборной Казахстана
20:51, Бүгін
Драмой завершился матч чемпионата России с участием вратаря сборной Казахстана
Экс-защитник "Турана" может продолжить карьеру в "Кызылжаре"
20:39, Бүгін
Экс-защитник "Турана" может продолжить карьеру в "Кызылжаре"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: