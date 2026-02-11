#Халық заңгері
Қоғам

Астанада ертең оқушылар мен кейбір студенттер қашықтан оқыту форматына көшіріледі

Оқушылар, Астана, 12 ақпан, қашықтан оқыту форматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 21:57 Сурет: unsplash
Астана қалалық білім басқармасы қолайсыз ауа райына байланысты оқушылар үшін маңызды мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"2026 жылғы 12 ақпанда ауа райының қолайсыздығына (желдің күшеюі және ауа температурасының одан әрі төмендеуі) байланысты бірінші ауысымның 0-11 (12) сынып оқушылары және колледждердің 1-2 курстың студенттері (9 сынып базасында) қашықтан оқыту форматына ауыстырылады", деп хабарлайды елорданың білім басқармасы.

Ал екінші ауысымдағылар үшін мәлімет ертең анық-қанық болатыны нақтыланады.

Бұған дейін "Қазгидромет" РМК мамандары 2026 жылдың 12-14 ақпанына арналған еліміздің үш ірі қаласы бойынша ауа райы болжамын ұсынды. Оған сәйкес, алдағы үш күнде Астанада қатты аяз болады, ал Алматы мен Шымкентте жауын-шашын мен боран түрінде қолайсыз ауа райы күтіледі.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Астанада бастауыш сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына көшіріледі
20:57, 10 желтоқсан 2025
Астанада бастауыш сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына көшіріледі
24 қаңтарда астаналық оқушылар мен студенттер тағы да қашықтан оқиды
20:03, 23 қаңтар 2025
24 қаңтарда астаналық оқушылар мен студенттер тағы да қашықтан оқиды
Астанада оқушылар мен колледж студенттері қашықтан оқыту форматына көшірілді
19:57, 22 қаңтар 2025
Астанада оқушылар мен колледж студенттері қашықтан оқыту форматына көшірілді
