Қазақстандық жаңа автокөліктің істен шығуына байланысты 19,6 млн теңге өндіріп алды
Павлодар облыстық сотының хабарлауынша, азамат 2023 жылғы ақпанда автокөлікті 19,6 млн теңгеге сатып алған, кепілдік мерзімі 84 ай немесе 200 мың километр жүріс. Көлік банкке кепілде тұрған және сақтандырылған.
2025 жылғы наурызда, кепілдік мерзімінің ішінде, автокөліктің қозғалтқышы істен шыққан. Көлік сервиске беріліп, ұзақ уақыт бойы жөнделмей тұрған. Иесі бірнеше рет сатушыға шағымданған, бірақ жөндеу толық жүргізілмеген. Сотқа арызданған кезде, автокөлік иесі сатып алу-сату келісімін бұзу, автокөліктің құнын, айыппұл, шығындар және моральдық зиянды өндіріп алу туралы талап қойған.
Сатушы ақауды кепілдікке жатқызғанын, жөндеу шаралары қабылданғанын және алмастыру үшін көлік берілгенін айтқан.
Сот істі қараған кезде, ақау кепілдік мерзімінде шыққанын және автокөлік иесінің пайдалану ережесін бұзғаны жөнінде дәлел жоқ екенін атап өткен. Көліктің ұзақ уақыт бойы істен тұрғаны тауардың айтарлықтай кемшілігі бар екенін көрсеткен. Сот азаматтың сатып алу-сату келісімін бұзу және төленген соманы қайтару талабын заңды деп таныған.
Нәтижесінде сот келісімді бұзып, сатушыдан 19,6 млн теңге – автокөліктің құны, сондай-ақ 150 мың теңге моральдық зиян ретінде өндірді. Павлодар облыстық сот сатушы мен банктың апелляциялық шағымдарын қараусыз қалдырды. Сот шешімі заңды күшіне енді.
