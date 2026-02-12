Сенат депутаты Наурызбай Байқадамовтың өкілеттігі тоқтатылды
12 ақпан 2026 жылы Сенат депутаты Наурызбай Байқадамов өз өкілеттігінен босатылды деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Сенат спикері Маулен Әшімбаевтың айтуынша, ол Қызылордадағы Қорқыт Ата атындағы университеттің ректоры болып тағайындалған.
Әшімбаев атап өткендей, "Біз әріптесімізді жаңа қызметімен құттықтаймыз және оған сәттілік тілейміз. Осыған байланысты Орталық сайлау комиссиясы Сенатқа тиісті шешім енгізді. Конституциялық нормаларға сәйкес, Сенат осы мәселе бойынша шешім қабылдауы тиіс. 2024 жылы Наурызбай Байқадамов Қызылорда облысынан Сенат депутаты болып сайланып, сол кезден бастап заң шығару жұмыстарына белсенді қатысты. Ол Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі ретінде Парламент қабырғасында ауқымды еңбек етіп, халықты алаңдататын маңызды мәселелердің оң шешілуіне елеулі үлес қосты", – деді Әшімбаев.
Сонымен қатар, 11 ақпанда Елнура Бейсенбаева Мажилистегі депутаттық өкілеттігінен босатылған.
