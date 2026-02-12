Ішкі істер министрлігі қазақстандықтарды мереке алдындағы алаяқтардан сақ болуға шақырды
Сурет: pixabay
Ғашықтар күні қарсаңында көпшілік өз сүйіктісіне мінсіз сыйлық іздейді. Мерекелік жеңілдіктер мен қызу сауда науқандары кезінде интернет-алаяқтар да белсенді әрекет етеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылғы 12 ақпанда Ішкі істер министрлігі ескертті.
Романтикалық тосынсый қаржылық шығынға немесе көңіл күйдің бұзылуына айналмас үшін қарапайым қауіпсіздік шараларын сақтау маңызды.
ІІМ келесі ережелерді қатаң ұстануға кеңес береді:
- тауарды тек сенімді, тексерілген сайттар мен ресми маркетплейстер арқылы сатып алыңыз;
- әлеуметтік желілердегі немесе мессенджерлердегі күмәнді сілтемелерге өтпеңіз;
- шектен тыс төмен баға ұсынылса, абай болыңыз — бұл алаяқтықтың белгісі болуы мүмкін;
- сатушыдан тауардың нақты бар екенін растауды сұраңыз; бейнеқоңырау арқылы дүкеннің нақты мекенжайын көрсетуді өтініңіз. Алаяқтар көбіне мұндай талаптан жалтарып, оның орнына геолокация немесе өңделген фото жібереді;
- төлем жасау кезінде сақ болыңыз: ақшаны жеке шоттарға немесе күмәнді төлем жүйелеріне аудармаңыз;
- жеке деректеріңізді қорғаңыз. Бөгде адамдарға ешқашан парольдерді, SMS-кодтарды, CVV-кодты және банк картасының толық мәліметін бермеңіз.
Мереке тек қуаныш сыйласын. Сақ болыңыз және алаяқтардың құрбанына айналмаңыз, - деп ескертті мамандар.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript