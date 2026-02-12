#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
490.58
584.77
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
490.58
584.77
6.34
Қоғам

Ішкі істер министрлігі қазақстандықтарды мереке алдындағы алаяқтардан сақ болуға шақырды

Ғашықтар күні қарсаңында көпшілік өз сүйіктісіне мінсіз сыйлық іздейді. Мерекелік жеңілдіктер мен қызу сауда науқандары кезінде интернет-алаяқтар да белсенді әрекет етеді, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 12.02.2026 14:55 Сурет: pixabay
Ғашықтар күні қарсаңында көпшілік өз сүйіктісіне мінсіз сыйлық іздейді. Мерекелік жеңілдіктер мен қызу сауда науқандары кезінде интернет-алаяқтар да белсенді әрекет етеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 12 ақпанда Ішкі істер министрлігі ескертті.

Романтикалық тосынсый қаржылық шығынға немесе көңіл күйдің бұзылуына айналмас үшін қарапайым қауіпсіздік шараларын сақтау маңызды.

ІІМ келесі ережелерді қатаң ұстануға кеңес береді:

  • тауарды тек сенімді, тексерілген сайттар мен ресми маркетплейстер арқылы сатып алыңыз;
  • әлеуметтік желілердегі немесе мессенджерлердегі күмәнді сілтемелерге өтпеңіз;
  • шектен тыс төмен баға ұсынылса, абай болыңыз — бұл алаяқтықтың белгісі болуы мүмкін;
  • сатушыдан тауардың нақты бар екенін растауды сұраңыз; бейнеқоңырау арқылы дүкеннің нақты мекенжайын көрсетуді өтініңіз. Алаяқтар көбіне мұндай талаптан жалтарып, оның орнына геолокация немесе өңделген фото жібереді;
  • төлем жасау кезінде сақ болыңыз: ақшаны жеке шоттарға немесе күмәнді төлем жүйелеріне аудармаңыз;
  • жеке деректеріңізді қорғаңыз. Бөгде адамдарға ешқашан парольдерді, SMS-кодтарды, CVV-кодты және банк картасының толық мәліметін бермеңіз.

Мереке тек қуаныш сыйласын. Сақ болыңыз және алаяқтардың құрбанына айналмаңыз, - деп ескертті мамандар. 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жаңа жылдық құттықтау файлдары: ІІМ қазақстандықтарды сақ болуға шақырды
12:24, 18 желтоқсан 2025
Жаңа жылдық құттықтау файлдары: ІІМ қазақстандықтарды сақ болуға шақырды
1414 нөмірінен байланысқа шығуда: қазақстандықтарды сақ болуға шақырды
13:15, 26 қыркүйек 2025
1414 нөмірінен байланысқа шығуда: қазақстандықтарды сақ болуға шақырды
Қазақстандықтарды ескі схема бойынша жұмыс істейтін алаяқтардан сақ болуға шақырды
12:07, 25 шілде 2024
Қазақстандықтарды ескі схема бойынша жұмыс істейтін алаяқтардан сақ болуға шақырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Кошмар" казахстанских боксёров из Узбекистана вписал своё имя в историю узбекского спорта
17:56, Бүгін
"Кошмар" казахстанских боксёров из Узбекистана вписал своё имя в историю узбекского спорта
Бывший чемпион UFC дал прогноз на трилогию Яна и Двалишвили
17:35, Бүгін
Бывший чемпион UFC дал прогноз на трилогию Яна и Двалишвили
Казахстанский вратарь перешёл в "Кызылжар"
17:21, Бүгін
Казахстанский вратарь перешёл в "Кызылжар"
Воспитанник "Сантоса" может оказаться в клубе КПЛ
17:02, Бүгін
Воспитанник "Сантоса" может оказаться в клубе КПЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: